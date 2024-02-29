Кыргызстан и российская компания Ozon подписали меморандум о сотрудничестве

Российский маркетплейс Ozon и Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики подписали меморандум о сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках деловой программы международного ПЛАС-Форума Digital Kyrgyzstan в Бишкеке. Меморандум подписали президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Темир Сариев и директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон.

В своем выступлении Темир Сариев отметил следующие моменты:

"В последнее время электронная торговля открывает новые горизонты и возможности для наших предпринимателей. Это касается как тех, кто занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью, так и небольших предприятий. Для них это хорошая возможность продавать и покупать товары напрямую, без посредников. Развитие электронной торговли в настоящее время сопровождается снижением расходов: нет необходимости в складских затратах и ожидании оплаты. Это создает благоприятные условия для наших предпринимателей, особенно для тех, кто занят в швейной отрасли.

Также многие наши граждане уже совершают покупки через маркетплейсы. В этом контексте наше сотрудничество предоставит возможность координировать, мониторить и проводить совместные мероприятия, такие как обучение и форумы. Эти инициативы откроют новые возможности для наших предпринимателей. Мы также можем совместно продвигать наши товары, как на рынке Российской Федерации, так и в других странах, где присутствует Ozon.

Наши потребители получат доступ к широкому спектру товаров, представленных на маркетплейсе. Таким образом, мы сможем способствовать развитию и оказывать поддержку нашим предпринимателям. В настоящее время в Кыргызстане наблюдается здоровая конкуренция между компаниями, занимающимися электронной торговлей. Это способствует снижению затрат, повышению качества товаров и привлечению предпринимателей к новым возможностям для развития и продвижения. Новые технологии и оборудование также предоставляют широкие возможности для предпринимательства.

Ozon - крупная компания с передовыми технологиями в области менеджмента. В связи с этим, мы планируем организовывать совместные семинары. У нас есть образовательные программы, где мы делимся тонкостями бизнеса. Наши предприниматели могут также посещать головные офисы компании, чтобы более глубоко погрузиться в изучение передовых практик.

Основная цель сотрудничества с Ozon совместно содействовать созданию наилучших условий для развития предпринимательства в Кыргызстане. Мы стремимся предоставить нашим предпринимателям доступ к актуальным знаниям и инструментам, которые помогут им эффективно управлять своими бизнесами. В этом контексте совместные семинары и обмен опытом с Ozon будут важным шагом на пути к достижению этой цели", - рассказал Сариев.

Директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон поделился своим видением дальнейших перспектив в Кыргызстане:

"Мы внимательно изучаем рынок Кыргызстана и видим его быструю динамику развития в сфере электронной коммерции. Проникновение на рынок обусловлено как предпринимательским мышлением самих предпринимателей, так и поддержкой со стороны государства, а также изменениями в законодательстве. Мы имеем представительство в Кыргызстане, которое направлено на организацию обучающих семинаров для малого предпринимательства, в первую очередь на площадке, которая объединяет продавцов и покупателей.

Ozon предлагает предпринимателям обучение вместе с нашей командой, которая находится в Бишкеке. В нашем офисе можно получить консультацию по продвижению и продажам.

Мы стремимся создать удобные и комфортные условия для продавцов. Для этого мы развиваем логистическую инфраструктуру, обеспечивая быструю доставку товаров. У нас уже запущена работа сортировочного центра в Бишкеке, а также пункта приема заказов на рынке "Дордой". Кроме того, мы предоставляем дополнительные сервисы, такие как создание удобной карточки товара, а также возможность расширить доступ к многомиллионной аудитории Ozon.

Бизнес компании Ozon в странах СНГ начал активное развитие с 2021 года. Первыми странами, где мы запустились, были Казахстан и Беларусь, затем в 2022 году мы открыли представительство в Кыргызстане. С момента проведения нашего первого форума для предпринимателей и до настоящего времени мы наблюдаем активную динамику развития местных бизнесменов, количество продавцов на нашей платформе выросло в 25 раз.

Мы наблюдаем положительную динамику количества регистраций предпринимателей на наших платформах, что говорит об их большой заинтересованности в сотрудничестве с площадкой. Мы предоставляем возможность достичь аудитории не только в России, где насчитывается 46 миллионов пользователей, а также в других странах СНГ, где мы присутствуем. Мы поддерживаем этот рост через регулярные распродажи, проводимые практически каждый месяц на нашей площадке.

Мы установили стратегические партнерства с местными компаниями, включая сотрудничество с "Кыргыз почтасы". Кроме того, мы активно развиваем логистическую инфраструктуру в стране. Мы заинтересованы в развитии малого предпринимательства в Кыргызстане, особенно в текстильной сфере, которая является одной из наиболее быстрорастущих в стране, и активно поддерживаем женское предпринимательство", - сообщил Алексей Сапон.

Справка: Ozon - мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в России, Казахстане, Беларуси, Армении, Кыргызстане, Узбекистане, Турции и Китае. На площадке представлено более 350 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 46 млн активных покупателей уже получает заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет 450 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.