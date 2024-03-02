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В КР около 40 тысяч педагогов прошли обучение по цифровой грамотности

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Министерство образования и науки обучило 39 410 педагогов из 1200 пилотных школ республики в рамках проекта "Образование для будущего", реализуемого при финансовой поддержке Всемирного банка. Еще около 20 тысячи учителей предстоит обучить. Об этом сообщает пресс-служба ВБ.

"Тренинги, направленные на повышение профессиональных навыков педагогов, начались в 2023 году и проходят во всех областях республики. В настоящее время количество обученных преподавателей составляет:

• "Цифровая грамотность" - обучено 22540 учителей по всей стране;

• "Инновационные педагогические технологии" - обучено 5390 учителей начальных классов по всей стране;

• "Инновационные педагогические технологии и основы STEM образования" - обучено 5760 учителей (математика, химия, физика, биология и география) по всей стране;

• "Коррекционное чтение" - обучено 5720 учителей начальных классов по всей стране.

Тренинговое обучение по всем программам проводится в гибридном формате – онлайн, оффлайн, т.е в реальном режиме. Также предусмотрена самостоятельная работа для выполнения учителями заданий практического характера. Основная часть оффлайн тренингов проводится в каникулярное время. Учителя, успешно сдавшие тесты, получают сертификаты РИПКППР, как окончившие 72 часовые курсы обучения.

Отметим, что в рамках проекта "Образование для будущего" 59 тысяч учителей пройдут обучение по различным направлениям".


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URL: https://www.vb.kg/435628
Теги:
Всемирный банк, Кыргызстан, учителя
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