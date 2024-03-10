Япония выделит 3,5 млн долларов на помощь уязвимым слоям населения в КР

В Бишкеке состоялась церемония подписания документов между чрезвычайным и полномочным послом Японии в Кыргызстане Хидэки Года и представителем и страновым директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Кыргызстане Кожиро Накай. Об этом сообщает пресс-служба японского посольства в КР.

По ее данным, на церемонии было объявлено о предоставлении грантовой помощи в размере 519 миллионов иен (3,5 миллиона долларов) Кыргызстану в рамках проекта по поддержке самообеспечения через продовольственную помощь уязвимым слоям населения при сотрудничестве с ВПП ООН в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.

Также на церемонии присутствовала министр труда, социального обеспечения и миграции КР Гульнара Баатырова.

"Резкий рост цен во всем мире на различные товары и услуги сказался на стоимости продуктов питания в Кыргызской Республике, что привело к ухудшению уровня жизни населения и вызвал значительные экономические трудности для страны. Глобальные кризисы не только снижают покупательную способность наиболее уязвимых слоев населения в краткосрочной перспективе за счет сокращения доходов и роста цен, но и подрывают их устойчивость и способность реагировать на потрясения в долгосрочной перспективе. В результате почти 33 процента населения страны живут в бедности, а еще 7 процентов рискуют столкнуться с ней.

Данный проект направлена на оказание помощи уязвимым слоям населения, которые находятся в особо трудных экономических условиях и проживают в таких регионах Кыргызстана как Баткенская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская, Нарынская и Ошская области, через обеспечение базовой инфраструктуры, предоставление импортозависимых продуктов питания (мука, растительное масло и т. д.), повышение квалификации в своей профессии, предпринимательстве и сельском хозяйстве. Ожидается, что данная программа укрепит продовольственную безопасность уязвимых групп населения и будет способствовать развитию устойчивой экономической независимости, тем самым способствуя экономической и социальной стабильности в стране", - говорится в сообщении посольства.