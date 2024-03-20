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Кыргызстан принимает участие в международной выставке туризма MITT

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Кыргызская Республика 19-21 марта принимает участие в международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

Это международная деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциации, найти новых клиентов и партнёров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы. На выставке примут участие более 70 компаний из разных стран. Кыргызскую Республику представляют Фонд поддержки развития туризма в КР в лице Первого вице-президента Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Асылбека Алиева и вице-президента Максата Усубалиева, туроператоры и дестинации страны.

В программе мероприятий на стенде Кыргызской Республики будет следующее:

• Презентация туристического потенциала КР

• VR-выставка "100 значимых работ кыргызского искусства"

• Выступление фольклорного ансамбля "Асыл Ордо"

• Мастер-класс по вышивке и многое другое

А также презентации от отечественных туроператоров!

Особо благодарим Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации, Представителей кыргызкой диаспоры в Москве, ребят с команды ilgeri.kg, туроператоров и дестинации в организации стенда Кыргызской Республики!

Наш стенд увидят более 15 тысяч посетителей, экспозиция качественно выделяется на фоне остальных стендов и уже привлек к себе большое внимание гостей выставки. Выставка "MITT-2024" проходит в СВЦ "Крокус-экспо" и продлится до 21 марта.


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URL: https://www.vb.kg/435925
Теги:
туризм, Москва, Кыргызстан
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