Новый этап в освоении космоса Беларусью

Остались считанные дни до 21 марта до дня старта корабля "Союз МС-25" на МКС с космодрома Байконур, куда вошла международная команда с участием двух белорусов. Так в команду вошли космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, участница космического полета Марина Василевская и бортинженер астронавт НАСА Трейси Дайсон, которая пробудет на МКС несколько месяцев. В состав экипажа-дублеров также входит представительница Беларуси Анастасия Ленкова. Это первый полет космонавтов из независимой Беларуси, что делает ее исторически значимым. У Марины Василевской – космонавта из Белоруссии – ответственная миссия. Она – первый космонавт в новейшей истории республики, потому ее провожающие взяли с собой белорусские флаги. А вот астронавт из НАСА Трейси Дайсон в космосе была дважды. В этот раз предполетную подготовку проходила в Звездном городке.

8 марта Анастасия Ленкова и Марина Василевская на Байконуре подняли флаг Беларуси на традиционной церемонии поднятия флагов стран, которые участвуют в международном пилотируемом запуске космического корабля "Союз МС-25" на МКС.

Марина Василевская (основной состав) и Анастасия Ленкова (дублер) (на фото внизу) победили в конкурсе, где участвовали три тысячи претенденток для отбора в отряд космонавтов. Марина Василевская - бортпроводник-инструктор авиакомпании "Белавиа". Летает в составе экипажей воздушных судов Boeing и Embraer. Анастасия Ленкова - детский хирург РНПЦ детской хирургии.

По опубликованным данным, первой белорусской космонавтке поручат выполнить пять научных и два образовательных эксперимента. Задачей космонавта-исследователя будет проведение программ научных исследований в области физиологии, биотехнологий и биопрепаратов, в аграрной сфере, а также проведение апробации приборов и оборудования, предназначенных для работы в космосе.

Участие космонавтов независимой Беларуси еще одно доказательство вклада в освоении космоса. С момента образования независимых государств на территории СССР, кроме Российской Федерации в космосе побывали только представители из Казахстана. В космической теме СССР и Российской Федерации уже были уроженцы из Беларуси. Дважды Герои Советского Союза Петр Климук и Владимир Коваленок совершили свои полеты еще во времена СССР, Олег Новицкий – летчик-космонавт Российской Федерации. Есть и другие космонавты как Валентина Терешкова, Олег Артемьев, Антон Шкаплеров, Георгий Гречко, которые имеют белорусские корни.

После распада СССР руководство суверенной Беларуси включило космос в число приоритетных направлений науки страны. В космосе работает четыре белорусских спутника. БКА осуществляет дистанционное зондирование земли "Белинтерсат-1" обеспечивает связь и телевидение, два наноспутника БГУ - научно-образовательные.

С запуском БКА Беларусь получила возможность реально участвовать в международных структурах и проектах. Страну приняли в члены Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В Беларуси в космической отрасли задействовано более 20 научных и производственных организаций, работает более 4 тыс. квалифицированных специалистов, сформирована крупная стратегическая система исследований космоса, что позволяет с полной уверенностью говорить как о космической державе. Технический и технологический уровень космической отрасли страны позволяет разрабатывать продукции программного обеспечения, материалов, комплектующих устройств для космических систем. Широкое участие в различных международных космических программах позволяет утверждать, что белорусская космическая промышленность вышла на мировой технологический уровень. Аппараты, электронные компоненты, программное обеспечение для космической техники белорусского производства, изготовленные по заказам иностранных потребителей востребованы в ракетно-космической отрасли России и стран дальнего зарубежья.

Беларусь продолжает активно развивать сотрудничество в сфере космонавтики в рамках Союзного государства с РФ, также со странами ЕАЭС.

Предстоящий полет космонавтов Беларуси в составе международной команды это заслуга руководства Беларуси, которое создало эту возможность обозначив космическую отрасль как приоритетную в промышленном комплексе экономики. Беларусь сохранила то ценное, что осталось от СССР – это научные и технические коллективы, задействованные в космических программах и успешно продолжила их. Предстоящий полет первого космонавта страны- это многолетний исторический путь, которую прошла суверенная Беларусь.

Автор: Калдан Эрназарова

Источник: centrasia.institute