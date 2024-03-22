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Водитель, сбивший на смерть пешехода в Токмоке, был задержан

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22 марта примерно 01:30 часов ночи в городе Токмоке на пересечении улиц Ленина - Колхозного неизвестный водитель на неизвестной автомашине сбил мужчину 50-55 лет, после скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД. По ее данным, в результате пешеход скончался на месте.

По данному факту на территории Чуйской области был введен план перехват, где со стороны сотрудников УОБДД при оперативно-розыскных мероприятиях по горячим следам был задержан и установлен водитель А. И. М. 2001 г.р., на автомашине марки Фольксваген-Пассат.

В настоящее время автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, а водитель доставлен в следственную службу Токмокского ОВД для проведения разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/435970
Теги:
ДТП, погибшие, Чуйская область
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