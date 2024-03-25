Погода
$ 89.50 - 89.87
€ 96.62 - 97.63

Еще один кыргызстанец проявил героизм при спасении людей в "Крокусе"

143  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Есть люди, которые в самые критические и страшные моменты, когда все вокруг в панике, находят в себе силы и мужество помогать другим. СМИ писали про 15-летнего Ислама Халилова, который во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" вывел из здания более 100 человек. Его родители, напомним, являются уроженцами Кыргызстана. Но, как оказалось, мы можем гордиться не только Исламом Халиловым. Еще один кыргызстанец проявил героизм при спасении людей в "Крокус Сити Холле". Эту информацию редакции vb.kg подтвердил и руководитель кыргызской диаспоры Кубанычбек Осмонбеков.

Рустаму Бактыбекову 32 года. Он является уроженцем Джеты-Огузского района, отец 3-х детей. В тот злополучный день он работал в составе компании фотографов, которые обслуживали концерт группы "Пикник". Никто не заставлял его спасать людей, вытаскивать раненных, а потом мертвых людей из-под из задымленного здания. Просто по-другому он не мог.

Сообщение о том, что помимо Ислама героически себя проявил еще один наш земляк, рассказал "Известиям" один из очевидцев трагедии Илья Красников. По его словам, он и кыргызстанец, чье имя он не знал на тот момент, кинулись вытаскивать людей и передавали их медикам.

Очевидец рассказал, что им удалось самостоятельно вскрыть одну дверь, за которой находились люди. Также была еще одна дверь, которую смогли открыть только пожарные, которых провели неравнодушные граждане. По оценке Ильи, они спасли 100-150 жизней.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436049
Теги:
Москва, теракт, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  