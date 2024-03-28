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Как в Кыргызстане планируют бороться с экстремизмом и терроризмом

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- Светлана Лаптева
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Как государство намерено бороться с экстремизмом и терроризмом, рассказали на пресс-конференции в Бишкеке госчиновники и эксперты в этой области.

"В Кыргызстане утвердили план мероприятий по реализации программы кабинета министров по противодействию экстремизму и терроризму до 2027 года. Он предусматривает внедрение современных методов борьбы с этими явлениями, открытие аналитических центров для предупреждения угроз, создание научно-исследовательской, учебно-методической и информационной базы в этой сфере и другие меры", – пояснил член рабочей группы по разработке программы кабинета министров по противодействию экстремизму и терроризму Закир Чотаев.

Заместитель директора Госкомиссии по делам религий КР Замир Кожомбердиев добавил, что их ведомство будет проводить профилактику экстремизма при помощи новых методов, к примеру, проводить работу в интернете.

"Большая часть молодежи вовлекается в деструктивную идеологию в сети, попадая под влияние экстремистов. До этого наше ведомство вместе с сотрудниками МВД проводило работу в вузах и сообществах, рассказывая о религиях и религиозных течениях. К примеру, в исламе есть разные течения, соответственно и намаз отличается. Публикуя в соцсетях определенные посты на эту тему, молодежь начинает интересоваться, задавать вопросы, уточнять. Мы говорим, что ислам - религия мира", - отметил Кожомбердиев.

В свою очередь сотрудник Службы противодействия экстремизму и незаконной миграции МВД Ратбек Турусбеков высказал мнение, что одним из действенных методов профилактики экстремизма среди молодежи является показ театрализованных шоу.

Директор Института стратегического анализа и прогноза (ИСАП) Аман Салиев особо отметил, что изначально при разработке концепции по противодействию экстремизма и терроризма Кыргызстан был взят курс на разъяснительную и профилактическую работу.

"И такая практика дала положительный результат, как показывает практика. В отличие от соседних стран, где делали упор на жесткие меры ограничения и запрета, - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/436082
Теги:
терроризм, Кыргызстан
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