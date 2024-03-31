Гаджиева: Пациент имеет право участвовать в выборе поставщика лекарств

В первых числах апреля заканчивается курс обучения для Союза пациентских сообществ КР по государственным закупкам. Он был организован по инициативе Объединения гемодиализных больных при поддержке ОФ "Центральноазиатский институт исследования проблем коррупции и отмывания доходов, добытых преступным путем" в рамках проекта "Усиление сети по превенции коррупции".

Как рассказала Назгуль Абдукеримова, учредитель Объединения гемодиализных больных, во время обучения слушатели курсов познакомились с понятиями, принципами, функциями, основами, методами и этапами государственного закупочного процесса. Получили обзор и разъяснение ключевых терминов, используемых в документации о закупке, полезные знания и навыки по использованию онлайн-платформ для мониторинга государственных закупок. Разобрали реальные кейсы госзакупок, в которых было необходимо выявить потенциальные нарушения. Провели расследование, мониторинг, анализ и оценку госзакупок в сфере здравоохранения с выявлением потенциальных коррупционных рисков и реальных примеров нарушений. Получили практические навыки процедур закупок. Изучили законодательную базу для проведения гражданского мониторинга государственных закупок, выдержки из Конституции, Бюджетного кодекса, законов о госзакупках и доступе к информации. Учились формировать письма с выявленными нарушениями и составлять запросы для разъяснений в Департамент государственных закупок.

"Мониторинг бюджетных расходов путем анализа открытых данных повысит грамотность пациентов, тем самым расширит возможности пациентских организаций, - говорит член ОО "Надежда на жизнь", ментор и ведущая тренинга Анастасия Гаджиева. - Ребята, которые пришли на курс, даже не знали, что гражданам законом разрешено участвовать на этапах оценки поставщиков и при приемке товаров. Участие пациентов при выборе поставщика лекарственных средств и при их приемке повысит уровень доверия между пациентом и медицинским учреждением и положительно скажется на качестве закупаемых лекарств".

"На тренинге познакомилась с третьим поколением пациентского сообщества в Кыргызстане, среди них мои новые друзья, которые пережили трансплантацию органов и находятся на поддерживающей терапии, живут с гепатитами, гемофилией, получают гемодиализ. А также родственники детей с проблемным здоровьем, нуждающихся в слуховых имплантах и дорогостоящем лечении онкозаболеваний, и другие,– рассказала vb.kg медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова. - Умные, напористые, решительные. Считаю большой несправедливостью, что в борьбе за жизнь и право на лечение людям с проблемным здоровьем приходится преодолевать значительные усилия, чтобы отвоевать "место под солнцем" в бесконечно недостающем бюджете здравоохранения вместо того, чтобы беречь и сохранять и без того скудные ресурсы своего здоровья. Это нонсенс, что за государством надо постоянно присматривать, как бы чего не вышло, когда как само государство призвано заботиться о своём народе в рамках установленных и действующих законов и правил".