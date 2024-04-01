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В Таджикистане готовились теракты как в "Крокусе"

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В первые дни Навруза в Таджикистане задержали около 15 человек по подозрению в подготовке терактов в Вахдате и Душанбе. Об этом сообщил источник Sputnik Таджикистан в правоохранительных органах.

Предполагается, что, 22 марта, в день нападения на "Крокус Сити Холл" в Красногорске, они также должны были совершить несколько террактов в городах республики.

"По данным следствия, они намеревались повторить это в Душанбе и Вахдате", - отмечает источник Sputnik Таджикистан.

По его словам, террористы готовили атаку во время массовых мероприятий в честь празднования Навруза.

"Это безусловно могло повлечь много человеческих жертв", - рассказал источник.

Он уточнил, что большинство задержанных - жители города Вахдат, остальные из Душанбе и других районов республики.


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URL: https://www.vb.kg/436159
Теги:
Таджикистан, теракт
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