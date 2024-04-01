В Таджикистане готовились теракты как в "Крокусе"

В первые дни Навруза в Таджикистане задержали около 15 человек по подозрению в подготовке терактов в Вахдате и Душанбе. Об этом сообщил источник Sputnik Таджикистан в правоохранительных органах.
Предполагается, что, 22 марта, в день нападения на "Крокус Сити Холл" в Красногорске, они также должны были совершить несколько террактов в городах республики.
"По данным следствия, они намеревались повторить это в Душанбе и Вахдате", - отмечает источник Sputnik Таджикистан.
По его словам, террористы готовили атаку во время массовых мероприятий в честь празднования Навруза.
"Это безусловно могло повлечь много человеческих жертв", - рассказал источник.
Он уточнил, что большинство задержанных - жители города Вахдат, остальные из Душанбе и других районов республики.