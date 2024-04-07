Токаев обратился к казахскому народу из-за тяжелых последствий паводков

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахскому народу в связи с тяжелой ситуацией из-за паводков. Информация об этом появилась на сайте главы РК.

"Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях)", - отметил он.

Токаев указал, что после его критики и указаний по уменьшению последствий паводков, в правительстве РК приняли ряд соответствующих мер.

"Глава правительства и руководители ведомств посещают пострадавшие районы. Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности. Акиматы пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров", - рассказал политик.

Хотя ситуация тяжелая, Токаев призвал своих граждан не отчаиваться.

"Главное – не допустить человеческих жертв. Обращаясь к гражданам, пострадавшим от наводнения, хочу заявить: ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы. Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе", - подчеркнул он.

Дополнительно, по его указанию, Минобороны направит воинские соединения на борьбу со стихией.

"Даю поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям. Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу. Информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах", - поручил он.

Президент Казахстана также обратился к СМИ, лидерам мнений и блогерам.

"Не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники. В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества. Прошу граждан доверять только официальным источникам информации", - подчеркнул он.

Токаев выразил благодарность всем простым гражданам и сотрудникам экстренных служб, которые принимают участие в борьбе с последствиями паводков.

"Выражаю благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией. В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества. Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!" - заключил он.

Поясним, также состоялся телефонный разговор между Садыром Жапаровым и Касым-Жомарт Токаевым, в котором главы государств обсудили паводки и устранение их последствий. О нем сообщили в администрации президента Кыргызстана.