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Замглавы Минюста дал разъяснения по поводу принятого закона об НКО

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- Бактыгуль Акжолова
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Заместитель юстиции Кыргызской Республики Орозбек Сыдыков дал разъяснения по поводу принятого закона о неправительственных организациях (НПО), который вступит в силу в течение 10 дней после подписания президентом Садыром Жапаровым.

По его словам, в течение месяца после этого Кабинетом министров будут внесены дополнения, направленные на упорядочение деятельности НПО.

"Одним из ключевых моментов нового закона является обязательство всех НПО работать в соответствии с установленными правилами и в одном направлении. За исполнение закона будет отвечать Министерство юстиции, которое уже разработало необходимые положения и порядок регистрации. Все данные организаций будут заноситься в реестр Минюста, где будет отражена вся информация о них, включая уставы, финансовая отчетность и другие важные данные.

Минюст также будет осуществлять мониторинг деятельности НПО, обеспечивая их финансовую прозрачность и соответствие закону. После разработки соответствующего положения документ будет представлен на общественные слушания, чтобы учесть мнения и предложения общественности.

Зарубежные неправительственные организации, действующие на территории Кыргызстана, будут также подвергаться контролю, и получать предупреждения в случае нарушения законодательства. В случае систематических нарушений будет принято решение о приостановлении их деятельности, а впоследствии - о ликвидации.

На сегодняшний день в Кыргызстане функционирует около 25 тысяч НПО, включая общественные объединения, общественные фонды и другие организации. Согласно новому закону, все они будут систематизированы и упорядочены, что способствует более эффективному функционированию гражданского общества в стране.

Отметим, что ранее НПО активно участвовали в общественно-политических процессах, влияя на государственную, национальную и информационную безопасность Кыргызстана. Новый закон о НПО также уделяет внимание вопросам финансовой подотчетности, что является важным шагом для обеспечения прозрачности и ответственности в работе неправительственных организаций", - рассказал Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/436236
Теги:
закон, НПО, Кыргызстан, Министерство юстиции, Садыр Жапаров
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