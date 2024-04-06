Мимо "черных" списков: почему надо выбирать легальный способ въезда в РФ

Россия давно стала "вторым домом" для сотен тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана. Она подарила уехавшим возможности для роста: кыргызстанцы в РФ успешно строят карьеру, открывают собственный бизнес. Взамен российское государство будучи правовым ожидает от экспатов соблюдения национальных законов, легального пребывания на своей территории, уважения культуры, традиций и обычаев.

И это понятно, ведь в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Эта старая истина актуальна и сегодня: собственные требования к трудовым мигрантам выставляют все страны пребывания. Та же Великобритания, которую так активно сегодня рекламируют прозападные СМИ Кыргызстана допускает иностранцев к работе только при условии высокого уровня владения языком, наличия подтвержденной квалификации и спонсора - так называют работодателя, который обязуется нанять вас на работу.

Вместе с тем, исторически сложилось так, что Россия является ключевым внешним рынком труда для граждан Кыргызстана. И сегодня наши сограждане очень эффективно используют такие преимущества членства страны в ЕАЭС, как возможности свободного перемещения товаров, услуг, финансов и рабочей силы внутри Союза. При этом, в силу того, что наше сограждане изначально лучше владеют русским языком и, как правило, обладают необходимыми квалификациями, то трудоустраиваются и адаптируются в России они легче, чем приезжие из других стран СНГ.

Нельзя не отметить, что роль трудовых мигрантов в развитии нашей страны огромна. На сегодняшний день более одного миллиона кыргызстанцев работают за рубежом. Согласно статистике, более чем в каждом четвертом домохозяйстве КР мигрантами становятся один или более членов семьи.

Наши соотечественники, зарабатывая в России, переводят в страну колоссальные средства, исчисляемые миллиардами долларов, сопоставимые с третью ВВП страны и в разы превышающие размер ежегодной международной помощи Кыргызстану. Сложно сказать, как бы выглядело социально-экономическое положение нашей страны без этих финансовых вливаний в нашу республику.

Скорее всего, большинство из нас до конца не понимает, насколько существенен тот вклад, который наши соотечественники, трудящиеся в России, делают для нашей страны. А между тем именно благодаря их финансовым вливаниям поддерживается необходимый для развития страны потребительский уровень и устойчивость финансово-банковской системы, ибо они шлют нам чистую валюту, помогают государству снизить безработицу, поддерживают экономику путем денежных переводов в нашу республику.

Также следует иметь в виду, что миграция создает не только больше возможностей для профессиональной реализации, но и прямые экономические выгоды для семей мигрантов, оставшихся в на родине. Ведь значительную часть своих доходов в виде денежных переводов они отправляют домой. Эти деньги помогают выживать значительной части нашего населения, оказывая прямое влияние на снижение уровня бедности, что, в свою очередь, приводит к улучшению социально-экономического положения в нашей стране.

Более того, наши мигранты, получив или повысив квалификацию за рубежом, возвращаются на родину с тем, чтобы открыть свой бизнес. Это способствует развитию новых экономических отраслей, формированию новых логистических связей, укреплению деловых партнерств, притоку инвестиций и инноваций в нашу страну.

В то же время все эти возможности существуют только для тех наших сограждан, которые легально пребывают в России. РФ постоянно борется с потоком нелегальных мигрантов и тех, кто пересекает границу без соблюдения всех формальностей или нарушает законы. депортируют из страны.

Именно поэтому МВД Кыргызстана в конце прошлого года предупредило соотечественников, что нелегальная миграция опасна и несет юридические и финансовые последствия. Министерство рекомендовало мигрантам искать информацию о трудоустройстве за рубежом только по официальным каналам, например, в Центре трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции иначе существует риск оказаться жертвами мошенников.

По словам эксперта Игоря Шестакова, объемы нелегальной миграции в РФ оцениваются от 3 млн до 7 млн человек.

"Это те, кто находился в серой зоне. Почему это происходит, мне сложно сказать. Насколько я понимаю, в России мигрантами занимается несколько ведомств, прежде всего, Министерство внутренних дел, которые призваны отслеживать пребывание граждан. Также, когда любой иностранный гражданин пересекает границу, он, соответственно, попадает в базу данных специальных служб Российской Федерации, ФСБ. Но то, что сейчас можно сделать первые выводы из того, о чем пишут Телеграм-каналы РФ, конечно, в миграционные повестки хватало коррупционных составляющих. То есть людям просто выдавали фиктивные справки, и в никакие базы данных о регистрации не вносились, просто справки за взятки. Кроме этого, нелегалы были выгодны бизнесу. Видимо, бизнес компании таким образом решали свои вопросы по минимальным расходам на оплату труда, они, видимо, тоже были в сговоре с соответствующими государственными чиновниками из профильных ведомств", - говорит Шестаков.

Он считает, что ситуация, безусловно, будет меняться.

"Я очень давно говорил о том, что необходимо максимально сделать "белое" пребывание и работу наших граждан на территории России. Как один из первых шагов, на мой взгляд, необходимо все-таки, чтобы наш гражданин, еще находясь в Кыргызстане, знал, где он будет работать, где он будет проживать, где у него будет регистрация. И самое главное, какую зарплату он будет получать. Ведь то, что уже обсуждается последние пять лет, в рамках Евразийского союза - это пенсия. То есть граждане должны быть заинтересованы, потому что, в конце концов, пенсионное сотрудничество в плане пенсий это очень важно. Недавно по этой теме проходил круглый стол в посольстве России в Москве с участием представителей нашего фонда. Это гарантии в будущем, того что человек не зря работал на территории России, и у него будет соответствующая потом оплата", - отмечает эксперт.

Он указывает, что в этом вопросе интерес есть не только у государства, но и у самих наших граждан, которые работают в России.

"Кыргызстан, как известно, пользуется теми преференциями, которые предоставляет Евразийский экономический союз. Вопрос о пенсиях рассматривается в рамках ЕАЭС, и я думаю, что это один из главных мотиватор. Но в целом Кыргызстан, если мы возьмем в общем объеме трудовой миграции, далеко не лидеры, мы уступаем по этим показателям и Узбекистана, и Таджикистану. Со стороны наших граждан, наверное, наименьший процент тех самых нелегалов. Здесь одна из проблем в том, что гражданин Кыргызстана, который едет в России, он не владеет информацией в полном объеме. Как он там будет жить и работать. А зачастую работает вот то самое сарафанное радио, кто-то куда-то поехал в какой-то регион, заработал много денег, оно вот таким образом люди узнают, приезжают на место и возникают у них проблемы", - говорит Игорь Шестаков.

Он отмечает, что, когда в России в 2014 году появились "черные" списки тех, кто нарушал миграционное законодательство, стало понятно, что у наших соотечественников очень низкая правовая грамотность.

"То есть человек где-нибудь работал в Рязани, его просил земляк подменить на рынке в Москве он приезжал в Москву. Естественно, регистрации он там никакой не имел, приезжал на несколько дней и попадал под проверку. И вот таким образом он был депортирован из страны. То есть это очень низкий правовой уровень знаний. Так что, конечно, целевые наборы будут иметь важное значение. Ну и я думаю, что если и российская сторона заинтересована в том, чтобы наши граждане легально работали, то, естественно, надо тоже сотрудничать с нашими соответствующими министерствами и ведомствами, возможно, создавать какие-то курсы профориентации. Еще одна из проблем, что в регионах, об этом тоже надо говорить, - не везде высокий уровень знание русского языка. Опять же, возвращаясь к черным спискам. Зачастую наши граждане подписывали бумаги о каких-то правонарушениях, не понимая, что там написано, не понимая этого текста. Так они попадали в "черные" списки и их выдворяли из страны. Поэтому сохранение и развитие преподавания на русском языке - это тоже забота наших чиновников, которые, думаю, понимают, что сейчас невозможно всех обеспечить работой", - говорит эксперт.

По словам эксперта, есть очень много вариантов для сотрудничества в этом плане. Между официальными структурами России и Кыргызстана.

"Но я бы подключал еще общественные организации. У нас есть диаспора, она тоже могла бы внести свой вклад для определенной повышения правовой грамотности наших граждан и взаимодействия между общественными организациями. Потому что и Россия, и Кыргызстан заинтересованы в том, чтобы миграция была легальной", - считает Игорь Шестаков.

Вместе с тем, нужно понимать, что после теракта в "Крокус Сити Холле", жертвами которого стали сотни человек, в РФ будут пересматривать условия пребывания трудовых мигрантов. В Госдуме уже предложили провести ревизию данных всех иностранных трудовых мигрантов, оперативно депортировать тех, у кого истек срок пребывания на территории России, и кто является нелегалом.

"Те трагические события, которые произошли в "Крокус Сити Холле", показали, что террористические группировки очень четко следят за теми недочетами, которые происходят в миграционной сфере и используют их в свою пользу. Но еще раз хочу подчеркнуть, что Кыргызстан заинтересован в выполнении своих обязательств по региональной безопасности и по взаимодействию с Россией как на двустороннем уровне, так и в рамках ОДКБ. Поэтому надеюсь, что миграционное сотрудничество будет меняться. Но не в пользу того, что нашим гражданам завтра могут закрыть въезд на территорию России, а именно в конструктивном сотрудничестве как на двустороннем уровне, так и в рамках Евразийского экономического союза и ОДКБ", - резюмирует эксперт.

Более того, российские власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться президенту, и уже сегодня прорабатывается его структура. Это новое федеральное ведомство будет заниматься всеми вопросами, которые касаются миграции и межнациональных отношений.

Реакция российского сообщества и руководства страны вполне понятна. Учитывая то, что террористическую атаку на концертный зал совершили выходцы из Центральной Азии, обработанные радикальными исламистами, иного ожидать и не приходится. Тем более, что по данным аналитиков жители нашего региона, в том числе Кыргызстана постоянно сталкиваются с пропагандой терроризма и экстремизма.

По оценкам экспертов, такой контент регулярно встречается более 80% интернет-пользователям в КР. Помимо этого, в республике ведут работу исламские фонды, проповедующие в том числе онлайн, радикальные формы ислама. При этом порядка 85% завербованных в ряды радикальных исламистов граждан КР впервые попали в поле зрения вербовщиков через интернет, находясь за пределами республики в качестве трудовых мигрантов.

В связи с этим, не стоит воспринимать меры в отношении нелегальных мигрантов, как закручивание гаек. Эти шаги предпринимаются, чтобы противостоять угрозе международного терроризма, спасать жизни людей, в том числе наших. Очевидно, что каждый гражданин КР, который находится на заработках в России, должен помнить о необходимости соблюдать требования российского законодательства, а также следовать правилам цифровой гигиены, чтобы не стать жертвами вербовщиков от террористических организаций.