Cадыр Жапаров сделал обращение по случаю Дня Апрельской революции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины Народной Апрельской революции.

Текст обращения Главы государства (свободный перевод):

"Уважаемые соотечественники!

День Народной Апрельской революции – это день, прославляющий дух свободолюбивого кыргызского народа, который сверг семейно-клановое господство, не примирившись с несправедливостью и насилием! Это день, который показал, что власть, не учитывающая волю народа, обречена на короткую жизнь и лишена будущего!

К сожалению, Народная Апрельская революция принесла тяжелые потери. Мы потеряли наших граждан, которые отказались преклоняться перед авторитарной властью и не побоялись посмотреть смерти в глаза ради будущего своего народа.

Народная Апрельская революция останется запечатлённой в истории нашего народа и мировой истории как событие, подтвердившее, что народ является основным источником власти в стране и что кыргызский народ, в крови которого заложен ген героизма, готов не колеблясь пожертвовать собой ради справедливости, честности и свободы.

Мы выражаем почтение памяти наших павших героев, которые отдали свои жизни за светлое будущее страны и осуществление основных идеалов народа. Мужество, проявленное героями апрельских событий, живёт в сердцах каждого гражданина-патриота нашей страны. Их героизм всегда будет служить примером для нас и будущих поколений.

Какая бы власть ни пришла к руководству страной, она должна оправдать чаяния народа через гражданскую самоотверженность и конкретные усилия. Сейчас начаты новые шаги к светлому будущему, воплощающие надежды наших героев и простых людей, погибших в апрельских событиях. Всем вам известно о том, что сегодня во всех сферах проводятся реформы, в которых на первом месте стоят интересы народа.

В современном высокополитизированном обществе большое значение имеют прозрачность, рациональность и терпимость. Без единства народа и стабильности в стране улучшение качества жизни граждан будет недостижимым. Твёрдо верю, что, если в народе будет согласие, доверие и взаимопомощь, мы сможем достичь высоких целей.

Призываю всех вас чтить память ушедших героев, нести знамя единства и согласия, и вносить свой вклад в развитие нашей страны!".