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ГКНБ: В Узгене выявлены незаконные передачи земель в частную собственность

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В городе Узген выявлены незаконно переданные в частную собственность земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате работы по выявлению незаконной передачи гособъектов в частные руки, со стороны ГКНБ установлены земельные участки центрального стадиона и парка им.Азнабакиева г.Узген.

В частности, в 2003-2005 годах, выданные во временное пользование земельные участки на территории центрального стадиона г.Узген и в парке имени Н.Азнабакиева, были незаконно переданы в частную собственность гражданам КР, в последующем на указанных участках построены 2 чайханы.

В целях установления размера нанесённого ущерба, была назначена оценочная экспертиза, по результатам которой рыночная стоимость объектов оценена в 42 407 000 сомов.

В ходе переговоров с владельцами участков и чайханы, была достигнута договоренность о добровольной передаче на баланс государства указанных объектов в счет возмещения ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/436399
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Узгенский район
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