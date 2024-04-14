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Садыр Жапаров: Дорога на Зардалы необходима для безопасности государства

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- Бакыт Басарбек
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До самого отдаленного села в Баткенской области Зардалы будет построена однополосная дорога. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, готовится соответствующий проект.

""Зачем тебе в Зардалы, если нет важного дела", - говорят баткенцы.

Готовится проект.

Он будет включен в бюджет следующего года, а работы начнутся ранней весной.

Но, к сожалению, это будет однополосная дорога.

Две полосы сделать невозможно, так как это скалистая местность. Есть риск падения.

В целях безопасности движения на разных участках однополосной дороги будут сделаны "карманы", позволяющие проехать встречному транспортному средству.

Как говорится, лучше пока построить однополосную дорогу, чем ничего не делать.

Дорога на Зардалы необходима для безопасности государства", - написал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/436425
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров, дороги, строительство, Кыргызстан
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