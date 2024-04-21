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Тестовая партия тракторов из Узбекистана прибудет в Кыргызстан

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Представители Торгового представительства Кыргызской Республики в Республике Узбекистан посетили производственные мощности компании ООО "ТОШКЕНТ ТРАКТОР ЗАВОДИ", которые работает под брендом "AgroTech Klaster". Основной целью визита стало ознакомление с продукцией предприятия и обсуждение перспектив сотрудничества.

ООО "ТОШКЕНТ ТРАКТОР ЗАВОДИ" специализируется на производстве современных универсальных тракторов. В линейке продукции представлены модели ТАТ-DF-903 (трехколесный) и ТАТ-DF-904 (четырехколесный), обладающие мощностью 90 л.с. и оснащенные системами комфорта.

В ходе визита представители Торгпредства высоко оценили качество и технические характеристики тракторов, отметив их соответствие современным требованиям рынка. Стороны обсудили не только поставки тестовой партии тракторов в Кыргызстан, но и возможности организации сборочного производства на территории нашей страны.

"Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с ООО "ТОШКЕНТ ТРАКТОР ЗАВОДИ". Тракторная техника, производимая компанией, отличается высоким качеством и конкурентоспособной ценой. Уверены, что она будет пользоваться спросом на рынке Кыргызстана", – отметил представитель Торгпредства КР в РУз Алмаз Темирбеков.

Достигнутые договоренности открывают новые возможности для развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном в сфере сельскохозяйственного машиностроения.


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URL: https://www.vb.kg/436568
Теги:
сельское хозяйство, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан
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