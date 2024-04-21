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Кыргызстан отправил 350 тонн помощи пострадавшим от паводков в Оренбурге

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- Светлана Лаптева
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На 20-ти грузовиках Кыргызстан направил партию гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, для пострадавшего от наводнения и паводков населения Оренбургской области Российской Федерации. Об этом сообщило МЧС Кыргызстана.

"Кыргызстан направил гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Оренбургскую область Российской Федерации. По поручению президента Садыра Жапарова выделено 350 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

"Караван помощи" из 20 грузовых автомобилей отправился 20 апреля из республики в Россию.

Они доставят наборы продуктов питания, предметы быта и одежду, которые наиболее "необходимы жителям региона, где зарегистрирована чрезвычайная ситуация". Также в список гуманитарной помощи включены мука, сахар, рис, гречка, чай, растительное масло, мясные консервы, соки, сладости, лапша быстрого приготовления, сухое молоко и сухая лапша.

Помимо этого, в Оренбургскую область будут доставлены мотопомпы для перекачки воды, кровати, матрасы, одеяла, подушки, лопаты и палатки.


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URL: https://www.vb.kg/436574
Теги:
Россия, Кыргызстан
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