ГКНБ возвращен государству участок возле центральной площади в Оше

ГКНБ возвращен государству земельный участок, расположенный вблизи центральной площади Оша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что гражданин А.С. будучи руководителем Ошского сельскохозяйственного техникума, приватизировал земельный участок учебного заведения общей площадью 266 кв.м., где возвел 4-этажное строение площадью 647,28 кв.м., расположенное по адресу: гОш, ул. Мухтара Нургазиева (бывшая ул.Клубная), дом №3.

По итогам проведенной проверки владелец добровольно передал на баланс мэрии Оша вышеуказанный земельный участок с 4-этажным строением. Стоимость данного имущества оценена в 50 млн 241 тысяч 145 сомов.

ГКНБ продолжает работу по выявлению земельных участков, незаконно переданных в частную собственность".