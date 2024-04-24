Погода
$ 88.96 - 89.64
€ 94.10 - 95.10

ГКНБ возвращен государству участок возле центральной площади в Оше

64  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ возвращен государству земельный участок, расположенный вблизи центральной площади Оша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что гражданин А.С. будучи руководителем Ошского сельскохозяйственного техникума, приватизировал земельный участок учебного заведения общей площадью 266 кв.м., где возвел 4-этажное строение площадью 647,28 кв.м., расположенное по адресу: гОш, ул. Мухтара Нургазиева (бывшая ул.Клубная), дом №3.

По итогам проведенной проверки владелец добровольно передал на баланс мэрии Оша вышеуказанный земельный участок с 4-этажным строением. Стоимость данного имущества оценена в 50 млн 241 тысяч 145 сомов.

ГКНБ продолжает работу по выявлению земельных участков, незаконно переданных в частную собственность".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436655
Теги:
ГКНБ, земельный участок, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  