В Кыргызстане запускается проект по строительству завода автомобилей

В рамках инициативы "Две страны, две зоны", созданной сотрудничеством между ОАО "Кыргыз почтасы", Свободной экономической зоной "Нарын" и Свободной экономической зоной "Кашгар", в Нарынской области будет открыт завод по сборке автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, на этапе запуска завода был подписан трехсторонний меморандум между компанией "Джиабо", полномочным представительством президента Кыргызской Республики в Нарынской области и ОАО "Кыргыз почтасы".

По итогам переговоров по открытию завода, китайские инвесторы во главе с генеральным директором компании "Джиабо" Хуаном Юнци рассматрели земельные участки для строительства завода.

После завершения строительства начнется выпуск различных типов автотранспортных средств, включая бензиновые, электрические и газовые. Для местных жителей будет создано от 100 до 1000 рабочих мест.