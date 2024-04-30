Погода
$ 88.70 - 89.47
€ 94.60 - 95.60

В Кыргызстане запускается проект по строительству завода автомобилей

221  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках инициативы "Две страны, две зоны", созданной сотрудничеством между ОАО "Кыргыз почтасы", Свободной экономической зоной "Нарын" и Свободной экономической зоной "Кашгар", в Нарынской области будет открыт завод по сборке автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, на этапе запуска завода был подписан трехсторонний меморандум между компанией "Джиабо", полномочным представительством президента Кыргызской Республики в Нарынской области и ОАО "Кыргыз почтасы".

По итогам переговоров по открытию завода, китайские инвесторы во главе с генеральным директором компании "Джиабо" Хуаном Юнци рассматрели земельные участки для строительства завода.

После завершения строительства начнется выпуск различных типов автотранспортных средств, включая бензиновые, электрические и газовые. Для местных жителей будет создано от 100 до 1000 рабочих мест.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436800
Теги:
Китай, Нарынская область, строительство, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  