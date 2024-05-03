В Ташкентской области браконьеры попытались утопить инспекторов экологии

Инспекторы Сырдарьинского филиала Управления экологии Ташкентской области РУз проводили контрольные мероприятия на берегу Сырдарьи и подверглись нападению браконьеров. Моторную лодку инспекторов сожгли. Инспекторы были безоружны.

Выяснилось, что в ходе рейда в районе реки Сырдарьи, протекающей по Аккурганскому району, инспекторы выявили факт незаконной ловли рыбы неизвестными гражданами с использованием рыболовных сетей и моторной лодки. С целью пресечения данной ситуации руководитель Сырдарьинского филиала Д.Зохидов и главный государственный инспектор Т.Буриев направились на моторной лодке к нарушителям, которые напали на инспекторов и столкнули их в воду.

Браконьеры подожгли резиновую лодку инспекторов. Однако последним удалось доплыть до берега реки. Увидев это, правонарушители скрылись с места происшествия.

В целях выяснения личности правонарушителей и дачи правовой оценки ситуации, соответствующие документы направлены в прокуратуру Ташкентской области и областной УВД.

Источник: kun.uz