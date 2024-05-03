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Инцидент в Сузаке: По поручению Садыра Жапарова создана комиссия

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поручил создать комиссию для выяснения всех обстоятельств по инциденту, произошедшему 2 мая в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области, где грузовик Porter сбил подростков.

В состав комиссии вошли представители соответствующих профильных министерств, Администрации Президента. По результатам работы комиссии будут приняты соответствующие решения.

От имени Главы государства пострадавшим оказана финансовая помощь.

Президенту Садыру Жапарову на постоянной основе докладывают о состоянии здоровья детей.


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URL: https://www.vb.kg/436863
Теги:
дети, ДТП, Сузакский район, Садыр Жапаров
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