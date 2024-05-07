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Главы спецслужб Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана провели встречу

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- Бакыт Басарбек
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В Фергане состоялась встреча председателя Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбека Ташиева, председателя Государственного комитета национальный безопасности Республики Таджикистан Саймумина Ятимова и председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Абдусалома Азизова.

В ходе переговоров стороны в открытой и доверительной форме подробно обсудили весь комплекс проблем обеспечения региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам взаимодействия по таким актуальным направлениям, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной миграцией, контрабандой и другими угрозами и вызовами трансграничного характера.

Были затронуты вопросы приграничного сотрудничества и в целом создания благоприятных условий для развития добрососедских отношений между государствами сторон.

В ходе диалога в конструктивном ключе рассмотрены пункты повестки, касающиеся делимитации государственных границ между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, а также вопросы демаркации границ между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республики.

Участники встречи достигли договоренностей об ускорении процессов делимитации кыргызско-таджикской и демаркации узбекско-кыргызской государственных границ и определили практические меры для решения данных вопросов на основе учета взаимных интересов сторон.

По итогам переговоров даны конкретные поручения членам кыргызско-таджикской Межправительственной комиссии по согласованию оставшихся участков границы, а также подготовке и подписанию соответствующего двустороннего договора.


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URL: https://www.vb.kg/436925
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан
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