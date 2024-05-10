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Ташкентский студент получил пять лет за попытку поджечь посольство Израиля

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Яккасарайский суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор в отношении 19-летнего студента второго курса Узбекского государственного университета мировых языков, который пытался поджечь посольство Израиля в столице. "Газета.uz" изучила решение суда.

Согласно материалам делам, А. А. 19 апреля примерно в 4:30 положил в спортивную сумку бутылку керосина, гантели, два коробка спичек и куски ткани и поехал на велосипеде в посольство. Его действия привлекли внимание сотрудников УКД ОВД Яккасарайского района, которое расположено недалеко от дипломатического представительства.

Сотрудники ОВД попросили молодого человека остановиться, но он пытался сбежать. Правоохранители проследовали за ним на служебной машине, остановили его, доставили в здание УВД и попросили показать содержимое сумки. Студент отвлёк их внимание, схватил бутылку с керосином и гантель и побежал в сторону посольства. Сотрудники МВД и Национальной гвардии, охранявшие здание посольства, задержали молодого человека возле дверей здания, но он успел перебросить бутылку и гантель через стену во двор посольства.

Обвиняемый на суде сообщил, что в середине октября 2023 года начал смотреть видеоролики о вооружённом конфликте между Израилем и Палестиной в секторе Газа, в результате чего "он возненавидел Израиль, и чтобы отомстить, решил поджечь посольство этого государства в Ташкенте".

"Сначала он хотел перебросить бутылку с керосином через стену во двор посольства. После этого планировал пропитать ткань керосином, обернуть ею гантели, поджечь и бросить на территорию, чтобы поджечь посольство… Он заявил, что у него не было намерений причинить вред людям или посольству, просто хотел выразить протест, потому что государство Израиль разбомбило больницу в Палестине… Он сказал, что осознал неправильность своих действий", - говорится в решении суда.

Подсудимый попросил прощения у президента и народа Узбекистана, а также посольства Израиля. Он полностью признал свою вину.

Суд признал студента виновным по части 1 статьи 155 (терроризм / наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет) Уголовного кодекса и приговорил его к 5 годам лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/436972
Теги:
Израиль, Узбекистан
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