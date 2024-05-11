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В Кыргызстане хотят ввести временный запрет на ввоз куриных яиц

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В Кыргызстане хотят временно ввести запрет на ввоз куриных яиц в страну сроком на шесть месяцев. Документ об этом был вынесен на общественное обсуждение.

Как говорится в проекте постановления, который инициировал Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и водного хозяйства КР, целью и задачами настоящего проекта постановления является обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизация рыночных цен на продовольственные товары для обеспечения функциронирования внутреннего рынка, а также поддержание отечественных товаропроизводителей в весенне-летний и летне-осенний период.

Как говорится в справке-обоснования, в Кыргызстане производство яиц достигло 90-100%. А в летне-осенний период в КР наблюдается значительный рост производства количества яиц в домашних хозяйствах. В то же время возрастает риск ввоза в страну продукции, которая не соответствует требованиям пищевой безопасности.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436998
Теги:
экспорт, Кыргызстан
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