В Кыргызстане хотят ввести временный запрет на ввоз куриных яиц

В Кыргызстане хотят временно ввести запрет на ввоз куриных яиц в страну сроком на шесть месяцев. Документ об этом был вынесен на общественное обсуждение.

Как говорится в проекте постановления, который инициировал Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и водного хозяйства КР, целью и задачами настоящего проекта постановления является обеспечение продовольственной безопасности страны и стабилизация рыночных цен на продовольственные товары для обеспечения функциронирования внутреннего рынка, а также поддержание отечественных товаропроизводителей в весенне-летний и летне-осенний период.

Как говорится в справке-обоснования, в Кыргызстане производство яиц достигло 90-100%. А в летне-осенний период в КР наблюдается значительный рост производства количества яиц в домашних хозяйствах. В то же время возрастает риск ввоза в страну продукции, которая не соответствует требованиям пищевой безопасности.

Источник: Кабар