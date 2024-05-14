В Бишкеке продолжают посадку однолетних цветов

Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" продолжает посадку однолетних цветов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в отличие от многолетних, цветут однолетние цветы намного эффектнее, привлекая огромное количество бабочек, пчел и шмелей на клумбу. Из-за быстрого наращивания массы их используют для создания живописных пейзажей.

Разнообразие ярких оттенков в одном цветке и удивительные рисунки на лепестках, напоминающие сказочные витражи, делают однолетние цветы самыми необычными и привлекательными цветами.

Яркие тагетесы, агератумы, сальвии и неприхотливые циннии частые гостьи на городских клумбах благодаря ярким декоративным качествам.

В этом году дизайны клумбы будут полностью обновлены, цветочные композиции будут состоять из более 30 видов однолетних цветов.

Сейчас труженицы МП "Бишкекзеленстрой" собирают отцветшие луковицы тюльпанов и высаживают на их месте первые однолетники.

Так, работы проводятся повсеместно на территории каждого района Бишкека.