В Бишкеке обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования КР и КНР

Сегодня в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. Ельцина состоялась международная научно-практическая конференция "Китайский мост – 2024: в сфере образования и науки".

В мероприятии приняли участие руководители Лиминского профессионального университета (КНР), а также руководство Кыргызско-Российского Славянского университета, преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Конференция была посвящена важным аспектам сотрудничества и образования между Кыргызстаном и Китаем. Участники конференции презентовали свои исследования и доклады по следующим направлениям:

Перспективы взаимодействия в сфере сотрудничества и образования: Кыргызстан и Китай. Актуальные вопросы китайского языкознания. Теоретические и практические вопросы переводоведения и межкультурной коммуникации. Проблемы, традиции и инновации в обучении китайскому языку.

Участники представили свои исследования и работы как очно, так и дистанционно. По итогам работы конференции будет подготовлен сборник трудов в электронном виде с постатейной индексацией в базе РИНЦ.