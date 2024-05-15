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В Бишкеке обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования КР и КНР

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Сегодня в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. Ельцина состоялась международная научно-практическая конференция "Китайский мост – 2024: в сфере образования и науки".

В мероприятии приняли участие руководители Лиминского профессионального университета (КНР), а также руководство Кыргызско-Российского Славянского университета, преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Конференция была посвящена важным аспектам сотрудничества и образования между Кыргызстаном и Китаем. Участники конференции презентовали свои исследования и доклады по следующим направлениям:

  1. Перспективы взаимодействия в сфере сотрудничества и образования: Кыргызстан и Китай.
  2. Актуальные вопросы китайского языкознания.
  3. Теоретические и практические вопросы переводоведения и межкультурной коммуникации.
  4. Проблемы, традиции и инновации в обучении китайскому языку.

Участники представили свои исследования и работы как очно, так и дистанционно. По итогам работы конференции будет подготовлен сборник трудов в электронном виде с постатейной индексацией в базе РИНЦ.


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URL: https://www.vb.kg/437108
Теги:
Китай, Кыргызстан
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