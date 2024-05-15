В Бишкеке обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования КР и КНР

Сегодня в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б.Н. Ельцина состоялась международная научно-практическая конференция "Китайский мост – 2024: в сфере образования и науки".
В мероприятии приняли участие руководители Лиминского профессионального университета (КНР), а также руководство Кыргызско-Российского Славянского университета, преподаватели и студенты высших учебных заведений.
Конференция была посвящена важным аспектам сотрудничества и образования между Кыргызстаном и Китаем. Участники конференции презентовали свои исследования и доклады по следующим направлениям:
Участники представили свои исследования и работы как очно, так и дистанционно. По итогам работы конференции будет подготовлен сборник трудов в электронном виде с постатейной индексацией в базе РИНЦ.