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Азат Осмонов: в Кыргызстане планируют развивать экотуризм

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане планируют развивать экологический туризм в целях сохранения природы от антропогенного воздействия. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил начальник отдела особо охраняемых территорий Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых территорий Азат Осмонов.

По его словам, данный вид туризма можно назвать "диким" - там необязательно создавать зоны отдыха со всеми условиями, а важно сохранять нетронутой природу.

Он отметил, что в стране планируют утвердить порядок посещения заповедников, где будут также описаны эко-тропы, туристические конные и пешие тропы. По его мнению, это позволит защитить охраняемые зоны от антропогенного воздействия.

"Люди могут посещать заповедники, сделать фотографии, отдохнуть и уже после вернутся назад, не причиняя при этом негативного влияния на окружающую среду", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/437254
Теги:
туризм, Кыргызстан
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