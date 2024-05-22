Азат Осмонов: в Кыргызстане планируют развивать экотуризм

В Кыргызстане планируют развивать экологический туризм в целях сохранения природы от антропогенного воздействия. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил начальник отдела особо охраняемых территорий Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых территорий Азат Осмонов.

По его словам, данный вид туризма можно назвать "диким" - там необязательно создавать зоны отдыха со всеми условиями, а важно сохранять нетронутой природу.

Он отметил, что в стране планируют утвердить порядок посещения заповедников, где будут также описаны эко-тропы, туристические конные и пешие тропы. По его мнению, это позволит защитить охраняемые зоны от антропогенного воздействия.

"Люди могут посещать заповедники, сделать фотографии, отдохнуть и уже после вернутся назад, не причиняя при этом негативного влияния на окружающую среду", - заявил он.