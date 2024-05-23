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Налоговая служба выявила алкогольную продукцию без акцизных марок

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Сотрудники Государственной налоговой службы выявили 1 949 штук алкогольной продукции без акцизных марок и сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во время рейдового налогового контроля на внутреннем налоговом посту "Жаңы-Арык" в селе Куршаб Узгенского района Ошской области при осмотре автомобиля марки "Тойота" обнаружена алкогольная продукция без акцизных марок и сопроводительных документов в количестве 1 080 штук.

Кроме этого, сотрудниками поста в ходе проверки другого автомобиля марки "Тойота" выявлена водочная продукция в количестве 720 штук без акцизных марок.

Также в селе Маданият Бакай-Атинского района Таласской области был установлен факт реализации алкогольной продукции с сомнительными акцизными марками в количестве 149 штук.

Материалы по изъятой алкогольной продукции вместе с транспортными средствами будут переданы в соответствующие органы для принятия мер в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/437282
Теги:
ГНС, акциз
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