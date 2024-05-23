Глава кабмина поддержал запуск мобильного приложения "Айыл банка"

Сегодня в Бишкеке открытое акционерное общество "Айыл банк" презентовало новое мобильное банковское приложение "Береке" для предпринимателей среднего и малого бизнеса. На открытии выступил председатель кабинета министров-руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров.

Он рассказал, что банковское приложение разработано командой "Айыл банка" по поручению президента Садыра Жапарова при поддержке Государственной налоговой службы для представителей малого и среднего бизнеса.

Акылбек Жапаров отметил важность использования инновационных технологических решений для развития страны. По его словам, данное мобильное приложение будет служить для предпринимателей удобным инструментом для ведения своей деятельности.

Он подробно проинформировал участников встречи о проводимой фискальной политике страны и указал на важность увеличения объема безналичных расчетов в стране.

В частности, он напомнил, что с 1 июля 2024 года прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента. До указанной даты предпринимателям, которые ведут торговлю по патенту, необходимо выбрать общий налоговый режим или упрощенную систему налогообложения на основе единого налога со ставкой 0% при объеме выручки до 15 млн сомов в год.

Руководитель банка уточнил, что что преимуществами приложения "Береке" являются: экономия времени на посещения Налоговой службы и банков, полное управление налоговыми обязательствами онлайн, уникальный и востребованный инструмент для малого и среднего бизнеса.

- У нас в своей клиентской базе есть те кто берет кредиты, обслуживаются по различным лизинговым линиям, то ест они в первую очередь получат сообщение о новой возможности - проводить платежи, оплаты, отслеживание расчетов, целый рад других операций теперь можно удаленно. Мы считаем, что многие предприниматели будут рады этому новшеству - работать мобильно, более динамично, не тратя время на стояние в очередях, поездки по разным учреждениям. - рассказал он

Предприниматель Игорь рассказал, что является клиентом банка несколько лет, у него производство, связанное с обработкой камня, реализацией изделий. И по его словам, новое приложение снимет с него лишние заботы.

Частный предприниматель Айнура, которая уже загрузила на свой мобильный новое приложение "Береке" поделилась опытом загрузки приложения.

- Чтобы загрузить приложение, надо зарегистрироваться в "Тундук", и если вы пока не зарегистрированы, то пройти регистрацию что чтобы загрузить Береке. У меня это получилось быстро, я люблю идти в ногу со временем, у меня все в цифре. Буквально несколько минут и у меня уже есть доступ к своей страничке. Это очень современное решение - надо еще расширить те услуги, которыми мы можем пользоваться удаленно. Поблагодарите всех кто это делает, говорят - рассказала предприниматель.

На презентацию были приглашены различные предприниматели, в ходе презентации приложения, была проведена викторина, по результатам которой, трое победителей получили Айфон 15, планшет, и станцию.