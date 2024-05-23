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Джекшенкулов: ЕАЭС делает медленные, но верные шаги к большей интеграции

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Участие в интеграционных процессах ЕАЭС и евразийского пространства в целом отвечает национальным интересам стран-участниц союза. Об этом в Бишкеке на международной конференции: "Образ будущего стран ЦА в меняющемся мире 2024: глобальные угрозы и вызовы. Союзники и противники в решении экономических и гуманитарных проблем" заявил профессор, доктор политических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Аликбек Джекшенкулов.

"На днях в Москве состоялся юбилейный саммит ЕАЭС, и я считаю, что он был успешен. Сам факт участия всех лидеров стран Евразийского экономического союза, а также Узбекистана, Туркменистана, в целом говорит о том, что наш союз делает медленные, но верные шаги к большей интеграции, к поддержке и развитию евразийского пространства. Есть, конечно, разные интерпретации в прессе, но я думаю, что это исходит со стороны некоторых игроков, стремящихся нас поссорить, вызвать какие-то сомнения и т.д. Но серьезных оснований беспокоиться на этот счет, мне кажется, нет", - сказал дипломат.

Сегодня, по его словам, как народы, так и лидеры государств, входящих в состав Евразийского экономического союза, поняли, что участие в интеграционных процессах ЕАЭС и евразийского пространства в целом отвечает национальным интересам стран-участниц.

- Это очень важно, как с точки зрения экономических аспектов, так и в плане безопасности. Подтверждением тому является выступление президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который четко и ясно, ссылаясь на статистические данные, показал динамику роста наших торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС, - добавил Аликбек Джекшенкулов.

Организаторами мероприятия выступили Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и информационно-аналитический портал "Восточный Экспресс 24".

Автор: Наталья Лобанова


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URL: https://www.vb.kg/437305
Теги:
Аликбек Джекшенкулов, ЕАЭС
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