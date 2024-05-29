В столице Таджикистана снова обсудили с инвестором строительство метро

Эксперты из Таджикистана и Южной Кореи в очередной раз собрались в Душанбе, чтобы обсудить итоги первого этапа изучения возможностей строительства метро в столице Таджикистана, сообщает СМИ.

Представители корейской национальной железнодорожной компании отметили, что в городе с более 1,2 млн населением строительство метро, а также безопасных и экологически чистых дорог необходимо.

Встреча экспертов состоялась на прошлой неделе под руководством министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима. В ней приняли участие зампредседателя города Душанбе Фирдавс Саидзода, специалисты соответствующих министерств и ведомств республики, старший советник Корейского экспортно-импортного банка Квон Бен Юн, замначальника корпорации "Корейская национальная железная дорога" Лим Чон Ил, руководитель проекта Юн Чи Ман, профессор Корейского университета "Woosong University" и представители корейской строительной компании "Dahan Consultance".

Корейская сторона, как и раньше, предложила строить метро по системе легкого высокоскоростного метрополитена (Light Rail Transit).

Между тем, какое именно будет метро – наземное или подземное – пока так и не решено, - сообщили "Азия-Плюс" в министерстве транспорта.

"Стороны продолжат изучение возможностей, и выразили заинтересованность в следующем этапе проекта строительства метро в Душанбе", - сказали в ведомстве.

Какие работы будут проводиться на следующей этапе – не сообщили.

Легкое метро (легкий метрополитен) является одним из видов регулярного скоростного рельсового городского транспорта. Четкого разграничения между классическим и легким метро не существует. Обычно, линии легкого метро располагаются на поверхности или на эстакадах. Иногда линии имеют небольшие тоннельные участки. Поезда насчитывают 2-4 вагона. Линии легкого метрополитена часто являются подвозящими к аэропортам либо к станциям обычного метрополитена и лишь в небольших городах составляют основу городской транспортной системы.

Напомним, что 14 марта 2022 года между Министерством транспорта Таджикистана и корпорации "Корейская национальная железная дорога" (Korean National Railway) в режиме онлайн был подписан Меморандум об изучении возможностей строительства метро в Душанбе.

На основании этого документа специалисты двух стран проанализировали и изучили организационно-правовые аспекты строительства метро.

Позже 22 августа 2023 года Минтранс Таджикистана заключил Меморандум о взаимопонимании с Экспортно-импортным банком Южной Кореи ("Экскимбанк"). Представители данного банка согласились финансировать не только предварительные изыскательские работы, но и детальную разработку проекта.

Южнокорейский банк предоставит для проведения предварительных работ $200 тыс.

Для обсуждения вопросов по строительству метро сторонами была создана постоянно действующая Рабочая группа из числа представителей Минтранса Таджикистана, мэрии Душанбе и корпорации "Корейская национальная железная дорога", которая уже провела 17 встреч, включая нынешнюю.