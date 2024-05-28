В Бишкеке на старой площади 29 мая состоится концерт "Мекен артык ѳмүрдѳн"

На старой площади города Бишкек 29 мая 2024 года состоится концерт под названием "Мекен артык ѳмүрдѳн", организованный Министерством обороны Кыргызской Республики и посвященный в честь 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области, а также в честь Дня образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

В концерте примут участие солисты творческих коллективов Центрального Дома Армии, Регионального Дома Армии и Отдельного военно-показательного оркестра Министерства обороны КР.

В дальнейшем концерт программа продолжит свое выступление на юге страны: так в г. Баткен концерт состоится 1 июня, в городе Джалал-Абад 3 июня, а 5 июня в пройдет в южной столице страны в городе Ош.

Следует отметить, что к этому времени концерты прошли в Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.