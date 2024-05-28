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В Бишкеке на старой площади 29 мая состоится концерт "Мекен артык ѳмүрдѳн"

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- Светлана Лаптева
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На старой площади города Бишкек 29 мая 2024 года состоится концерт под названием "Мекен артык ѳмүрдѳн", организованный Министерством обороны Кыргызской Республики и посвященный в честь 100-летия образования Кара-Кыргызской автономной области, а также в честь Дня образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

В концерте примут участие солисты творческих коллективов Центрального Дома Армии, Регионального Дома Армии и Отдельного военно-показательного оркестра Министерства обороны КР.

В дальнейшем концерт программа продолжит свое выступление на юге страны: так в г. Баткен концерт состоится 1 июня, в городе Джалал-Абад 3 июня, а 5 июня в пройдет в южной столице страны в городе Ош.

Следует отметить, что к этому времени концерты прошли в Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.


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URL: https://www.vb.kg/437396
Теги:
концерт, Бишкек
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