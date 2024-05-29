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Центральная Азия под прицелом борьбы за ресурсы

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- Анвар Ажиев
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В регионе не осталось стран, в которые бы ни запустили свои щупальца Ротшильды. К примеру, несколько лет назад пресс-служба Агентства стратегических реформ Узбекистана сообщала, что делегация компании "Rothschild & Co" и генеральный директор Агентства Шухрат Вафаев обсудили перспективы сотрудничества и использование опыта компании в реализации приватизационных программ, текущих тенденций в сфере международной инвестиционной активности, а также видение в отношении приватизации ключевых активов Республики Узбекистан, пишет издание AsiaToday.

Кроме того, шла работа по привлечению финансового консультанта по вопросам подготовки к приватизации акционерного коммерческого банка (АКБ) "SanoatQurilishBank". Предполагается, что в обязанности финансового консультанта входили подготовка рекомендаций по процессу приватизации, проведение публичных продаж и роуд-шоу, определение инвесторов, а также потенциальных диапазонов стоимости сделок и организация взаимоотношений с инвесторами. По утверждению баронессы Ариэль Моллард де Ротшильд, ранее компания участвовала в процессах приватизации компании "Coca-Cola". И это семья занималась подготовкой компании "Uzbekneftegaz" к возможной приватизации, а также работаем с "Uztransgaz" над поиском финансирования для модернизации их сетей.

Кроме того, по итогам переговоров с компанией Ротшильд ожидались разработка и принятие совместной дорожной карты, предусматривающей участие компании Ротшильд в качестве консультанта в процессах трансформации предприятий с участием государства и реформирования отдельных сфер и отраслей экономики Республики Узбекистан.

А теперь по Казахстану. Агентство Reuters также ещё несколько лет назад сообщало, что западная финансовая группа Rothschild намерена участвовать в приватизации объектов госсобственности в Казахстане и уже раздает Национальному банку страны свои рекомендации. В частности, финансисты предложили Астане провести так называемые pre-IPO, проверочные размещения акций крупнейших компаний страны на рынке, чтобы определить интерес потенциальных инвесторов. Стоит отметить, что в течение 2018-2019 годов Казахстан намеревался провести новую волну приватизации, на торги выставят крупнейшие объекты, включая национального перевозчика Air Astana и такие знаковые компании, как "Казмунайгаз", "Самрук-Энерго", "Казпочта" "КТЖ", "Казатомпром". Судя по всему, в этом процессе намерены активно участвовать представители Rothschild. Глава представительства Rothschild в России и странах СНГ Джованни Сальветти сообщил, что финансовая группа сейчас нацелена не только на Казахстан, но и активно присматривается к открывающемуся в последнее время узбекскому рынку.

Однако, в Казахстане произошла "пересменка" - вместо Назарбаева сегодня страной руководит Токаев, плюс последствия январских беспорядков 2022 года, последовавшая внутренняя перестройка и т.п. И вот, 10 мая текущего года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому в стране пройдет приватизация части государственных активов. Приватизация будет касаться активов, включенных в специальный перечень. Указ направлен на "обеспечение свободы предпринимательства через развитие конкуренции, сокращение государственного участия в экономике и снижение издержек бизнеса"… И одни из первых на торги выставляют авиакомпанию "Эйр Астана". В качестве обоснования указа упоминается желание удвоить ВВП Казахстана до 2030 года или $450 миллиардов. Рынок всё порешает. При этом, в руководстве самой авиакомпании уже давно сидит один из Ротшильдов, и он контролирует менеджмент и принятие решений. То есть, данная банковская семья просто переоформит свою же собственность и наберет денег других инвесторов.

Стоит отметить, что как-то странно, после одного из первых визитов Ротшильдов в Астану, власти РК вдруг быстро и резко решили перейти от кириллицы к латинице. Плюс, британское право было введено на территории свободной экономической зоны "Экспо-2017".

В противовес Кремлю, объявившего курс на сохранение традиционных ценностей, Ротшильды через подконтрольные структуры, продвигают либеральные ценности, свободу всем этим ЛГБТ+. И напрямую увязывают свои инвестиции с этой "радужной повесткой". То бишь, аборигены, молись нам, и пока вы будете предаваться разврату, мы будем грабить ваши страны.

А теперь еще Ротшильды намерены ввязаться в распределение воды в Центральной Азии, посредством участия в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. Есть также подозрение в том, что они же через свои прокси-структуры финансируют проект талибов по строительству канала Кош-Тепе, который может лишить Узбекистан – самую крупную страну в регионе, до трети всей воды. Что автоматически вызовет трения между странами за право доступа к влаге и может стать поводом к конфликтам в Средней Азии, которые так усиленно нам прогнозируют структуры Запада.

"По данным телеграм-канала "Мендкович", получить права на месторождение урана на Иссык-куле (Кыргызстан) хочет компания "Ротшильд и ко" (французская ветка клана Ротшильдов), который поддерживает МИД и разведка Великобритании. Именно с их хотелками связаны планы правительства разрешить добычу урана в природоохранных зонах. Также "Ротшильд" претендует на Кара-Балтинский горнорудный комбинат. Переговоры некоторое время готовили представители посольство и разведка Британии. (Напомню, что, несмотря на французский юридический адрес, эта семья часть британской элиты). Требования Ротшильдов – "придержать" активы для них, пока у холдинга не появятся живые деньги за проект, ни в коем случае не отдавать России и Китаю до этого момента, а главное - ввести британское "Общее право" в зонах реализации проекта. Практически на все требования в кабмине, как утверждают, дают добро, хотя никаких денег или твердых гарантий инвестиций он не получил. Во всяком случае для госбюджета…", - уверены авторы издания.

По их словам, эти данные подтверждают их материалы, которые они уже размещали ранее. Появление сведений об интересе Ротшильдов в Кыргызстане можно рассматривать как сигнал Москвы, что она в курсе происходящего.

Данная информация вызвала довольно резкую реакцию на самом верху власти КР. А сегодня, 29 мая, снял мораторий на разработку урана в стране. Судя по всему, речь идет о месторождении Кызыл-Омпол, где урана и редкоземельных металлов на $300 миллиардов. Вокруг него было очень много шума в 2019 году, а сам глава государства в прошлом году обещал разрабатывать его исключительно силами государства.

Мендкович не один в своих мыслях. Его поддержал на своих страницах бывший сотрудник КГБ СССР, ныне эмигрант в Швеции Сыргак Абдылдаев, напоминает издание:

"Для тех, кто забыл или не знает, я сообщаю, что переговоры с Ротшильдами о концессии уранового месторождения в Кыргызстане и передачи им в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа в собственность карабалтинского КГРК Максим Бакиев проводил в 2008 году. Но революция 2010 сорвала эти планы Бакиевых, и Ротшильды вынуждены были отказаться от дальнейшего обсуждения уранового проекта. И как сообщают мои источники, за нынешними тайными переговорами Футболиста (С.Жапаров) с Ротшильдами торчат уши Максима Бакиева… Цель саксов - отрезать доступ России к урановым месторождениям и предприятиям по его переработке в Центральной Азии".

Однако в Кыргызстане ведут переговоры и с "Росатомом" о строительства малой атомной электростанции впервые в своей истории.

Другое дело, что у этого европейского банковского дома сейчас тактика носорога, который пробьется к своей цели, несмотря на все возникающие препятствия. И он входит в прямое противоборства с Кремлем. А также стремится разрушить, как минимум такие геополитические проекты как ЕАЭС, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и т.п. Так как они мешают банкирам взять под контроль ресурсы континента. Как и тот факт, что Ротшильды уже начинают действовать сами, не оглядываясь на своих сателлитов из Евросоюза или НАТО.

В общем, Ротшильды обкладывают Юг России своим "поясом анаконды". Видно, не зря их попросили на выход из России в 2022 году, заключает издание.


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URL: https://www.vb.kg/437421
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