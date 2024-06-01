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Кыргызстан и Узбекистан: итоги совместного проекта по миростроительству

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан и Узбекистан подвели итоги совместного проекта по миростроительству в приграничных районах двух стран.

Укрепление мира и достижение стабильности для процветания многонациональных сообществ, особенно в приграничных районах, требует коллективных усилий всех сторон, в том числе национальных институтов, органов власти и населения в целом.

Более 100 жителей приграничных районов Кыргызстана и Узбекистана, должностных лиц, и экспертов приняли участие в торжественном мероприятии, призванном подвести итоги проекта по миростроительству в приграничных районах двух соседних стран.

Проект "Совместное процветание через сотрудничество в приграничных районах Кыргызстана и Узбекистана" реализуемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) был запущен в июне 2022 года.

Проект финансировался Фондом миростроительства Генерального секретаря ООН и был направлен на укрепление добрососедских отношений по обе стороны границы, которая проходит через Ферганскую долину. С этой целью проект способствовал развитию сотрудничества в сельском хозяйстве и других важных общественно-экономических сферах, делая акцент на расширении возможностей для женщин и молодёжи в приграничных районах Кыргызстана и Узбекистана.

Проект охватывал Джалал-Абадскую и Ошскую области в Кыргызстане, а также Наманганскую и Андижанскую области в Узбекистане.

Национальными партнерами проекта в Кыргызстане выступали Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики. Национальными партнерами проекта в Узбекистане были Министерство сельского хозяйства Узбекистана и Комитет по делам женщин и семьи.

Одним из ключевых достижений проекта в двух странах стало создание 66 групп взаимопомощи (ГВП), которые объединили свыше 700 человек. 90 процентов их участников – это женщины.

Важно отметить, что обеспечение гендерного равенства занимало особое место при реализации проекта, где именно женщины и молодежь рассматривались в качестве ключевой движущей силы, заинтересованной в процессах миростроительства.

Сегодня группы взаимопомощи продолжают развивать и продвигают инновационные решения по климатически оптимизированному сельскому хозяйству. А инициативы по переработки сельхоз продукции от идеи превратились в устойчивые бизнес-проекты, которые включают полную цепочку добавленной стоимости.

Пройдя обучение по методам посадки, полива и борьбы с вредителями местные жители смогли повысить урожайность на 20 процентов, а значит и увеличить свои доходы. Этому способствовали предоставленные в рамках проекта агроресурсы и оборудование: теплицы, мотоблоки, системы капельного орошения и системы "электропастух".

За время реализации проекта в двух странах были поддержаны почти 60 различных малых бизнес-проектов на общую сумму 131 872 долларов США, направленных на поощрение женского предпринимательства и сотрудничества.

Подготовка, запуск и совместное управление бизнес-проектами укрепили роль женщин, их лидерские качества, помогли им стать активными членами общин, которые демонстрируют социальную сплоченность.

Наряду с группами взаимопомощи, под руководством органов местного самоуправления с вовлечением женщин и молодежи были выявлены и решены ряд проблем местного значения, вызывающие обеспокоенность сообществ. Отдельно стоит выделить визиты по обмену опытом между фермерами Кыргызстана и Узбекистана. Всего за время реализации проекта было проведено 13 таких визитов.

Но главным достижением проекта стало укрепление взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между общинами в приграничных районах Узбекистана и Кыргызстана.

"Проект очень сильно изменил нашу жизнь", – рассказала Хилола Джураева, жительница села Косонсой из Узбекистана. "Благодаря новым знаниям и оборудованию, я смогла не только начать зарабатывать сама, но и трудоустроить других девушек из моей деревни. Мы научились планировать, пользоваться совместным бюджетом с другими членами нашей группы взаимопомощи, реализовать нашу продукцию. Это не только улучшило мое финансовое положение, но и позволило мне стать более уверенной в своих силах. Я благодарна проекту за эту возможность".

Как отметил один из участников делегации из Кыргызстана Шекербек Камчыбек уулу, глава айыл окмоту Кашка-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области, проект способствовал повышению открытости и эффективности работы органов государственной и муниципальной власти, а также росту доверия населения. "Проект помог раскрыть и реализовать внутренний потенциал приграничных районов, помогая развитию и процветанию нашего многонационального общества. Проект осуществлялся в тесном сотрудничестве с населением, гражданским обществом и органами власти. Мы оказывали активную поддержку на всех этапах планирования и реализации проекта", – сказал он.

Все жители приграничных районов, принимавших участие в церемонии отметили, что опыт и знания, полученные благодаря проекту помогут им успешно решать вопросы и задачи по сохранению и приумножению тех результатов, которые были достигнуты в ходе реализации проекта.


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URL: https://www.vb.kg/437457
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан
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