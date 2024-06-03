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Китай дотянулся до обратной стороны Луны

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Китай вырывается вперед в гонке за освоение Луны. Утром 2 июня зонд "Чанъэ-6" успешно сел на обратной стороне спутника Земли. Как сообщает агентство "Синьхуа", впервые в истории человечества он соберет там образцы грунта. Аппарат сел в самом большом из известных лунных кратеров - в бассейне Южный полюс - Эйткен, рассказали в Китайском национальном космическом управлении. На поверхности спутника Земли зонд будет брать пробы с помощью роботизированной руки, для добычи более глубинных образцов у аппарата есть специальный бур, пишет "Коммерсантъ".

Более раннюю модель этого аппарата Китай отправлял на Луну еще в 2020 году. Тот полет стал первой беспилотной миссией в мире по доставке образцов спутника на Землю. Кроме того, Китай тогда первым за 44 года доставил образцы с его поверхности .

Каких результатов ученые ждут от миссии "Чанъэ-6"? На этот вопрос "Ъ FM" ответил космический инженер, автор Telegram-сообщества "Юра, мы справимся!", специалист марсианской аналоговой миссии Марат Айрапетян: "Действительно, Китай уже стал первой страной, которая может привезти грунт с обратной стороны Луны, если миссий пройдет успешно. Она сложная, потому что нет прямой связи с этой частью поверхности, поэтому нужно выводить специальный спутник-ретранслятор, который оказывает помощь при посадке.

Самая большая техническая сложность именно в этом, то есть важно не только уметь приземлиться, но и передать эти данные. Из-за этого такие миссии не проводились, и классно, что Китай смог это сделать.

Мы имеем данные о поверхности, Луну много фотографировали, изучали ее разными способами, но интересно заглянуть внутрь. Зонд будет как раз немножко бурить грунт и не только с поверхности его собирать, но и с более глубоких слоев. Недавно ученые обнаруживали на Луне остатки воды, и интересно понять, что внутри происходит. Так как это обратная сторона, туда еще никто не приземлялся. Любопытно сравнить, обычный ли это грунт, такой же, как с другой стороны, или все-таки что-то принципиально новое".

В середине мая во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай Москва и Пекин договорились в том числе об укреплении партнерства в космической сфере. Речь также о программах по освоению Луны, говорилось в совместном заявлении. Ранее страны заключили соглашение на строительства станции у спутника Земли, которую планируют создать к 2035 году. Но ситуация еще может измениться, отметил член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов:

"Китайская программа подразумевает сейчас три станции -"Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-6". В ее рамках и был подписан сначала меморандум, а потом уже межправительственное соглашение с Россией об обмене данных. То есть планировалось, что в то же время, когда у китайцев туда летят эти станции, у РФ там будет "Луна-25". Вот если бы она не разбилась, сейчас бы как раз работала. Кроме того, так как соглашение подписано, планируется, что на станцию "Чанъэ-7" будет установлен российский пылевой детектор.

На данный момент в мире существует две крупных лунных пилотируемых программы, одна из которых Artemis. В ее рамках американцы объединяют разные страны, уже о трех десятках государств идет речь. У Китая есть своя программа, и в дальнейшем планируется создание почти международной станции на Луне, где будут китайцы и те страны, которые внесут свой вклад в развитие этого проекта.

Но бесплатно ничего не бывает. И если Россия внесет свой вклад, технический или финансовый, то китайцы в перспективе их возьмут на свою станцию.

РФ, в свою очередь, планирует наконец-то посадить свой первый аппарат на Луну примерно в тот же момент, когда КНР там высадит своих космонавтов - в конце десятилетия. Поэтому в наши лунные проекты я не очень верю. По поводу финансов - посмотрим. Без них не будет никаких полетов".

С 2021 года "Роскосмос" не раскрывает свои финансовые показатели. Однако, судя по заявлению глава госкорпорации Юрия Борисова, убытки госкорпорации за 2022 год могли составить 50 млрд руб.


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URL: https://www.vb.kg/437486
Теги:
Китай, космос
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