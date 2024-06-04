ГКНБ: Задержан гражданин КР, разыскиваемый за террористические преступления

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин КР А.И.И. 1984 г.р., разыскиваемый за совершение преступлений террористической и сепаратистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, А.И.И. и его подельники из числа жителей Ошской области после событий 2010 года, намеревались совершить террористические акции на территории Кыргызстана, для чего приобрели огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

После обнаружения схрона оружия и взрывчатых веществ в 2011 году двое подельников А.И.И. были задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы, четверым участникам преступной группировки в т.ч. задержанному удалось скрыться.

В последующем были получены данные о том, что двоим лицам удалось перебраться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне МТО, где они были ликвидированы в ходе боестолкновений.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, имеющих отношение к террористической деятельности.