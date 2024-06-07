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Текстильный бум: как КР благодаря РФ стала центром моды в Центральной Азии

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Экономика Кыргызстана находится на подъеме, впервые с момента обретения независимости она вступила в фазу активного и всестороннего роста. Это кыргызское чудо признают даже авторитетные международные институты. Так, например, буквально недавно агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Кыргызстана с негативного на стабильный и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента в местной и иностранной валюте на уровне B3.

Позитивным экономическим изменениям в стране способствовал целый ряд событий, причем, как внутренних, так и внешних. В последние годы у нас были внедрены новые фискальные инструменты, что сказалось на увеличении налоговых сборов. Активная работа Российско-Кыргызского фонда развития под руководством молодого и амбициозного экс-премьер министра Артема Новикова, также сыграла свою немаловажную роль. С его легкой руки в республику полноводной рекой потекли российские инвестиции. Причем не в какие-то эфемерные проекты или в пропаганду ЛГБТ, куда любит "вливать" деньги Запад, а на строительство заводов, инфраструктуры, объектов энергетики и т.д.

Все это на фоне меняющегося миропорядка, когда одна половина мира "не дружит" с другой, способствовало, тому что некогда ограниченная своим горным ландшафтом страна вдруг оказались в самом эпицентре товарно-логистических цепочек. Вот, что значит оказаться в нужное время в нужном месте.

Конечно, здесь необходимо отдать должное властям республики, которые сделали верный и очень прагматичный выбор - сохранить и укреплять всестороннее союзничество с Россией, несмотря на попытки и, даже, угрозы западных партнеров, стремящихся разорвать эти взаимоотношения.

Партнерство с РФ, даже если опустить лирику про общее прошлое и культурную близость наших народов, сулит Кыргызстану немалые экономические выгоды. Мы уже и сейчас по прошествии двух лет специальной военной операции России на Украине, видим это. Пока сильнейшие экономика мира стагнируют, Кыргызстан демонстрирует не только невероятную устойчивость, но и колоссальный в сложившихся условиях рост.

По итогам 2023 года он составил 6,2%. А предварительная оценка Национального статистического комитета, говорит о том, что объем валового внутреннего продукта составил 1 трлн 228,9 млрд сомов. Это абсолютный рекорд для республики, достигнутый благодаря позитивным результатам в различных секторах экономики.

Каждая сфера понемногу внесла свой вклад, однако на общем фоне особенно выгодно смотрится сектор легкой промышленности. За короткие сроки кыргызские швейники перешли от кустарного производства ширпотреба к полномасштабным поставкам одежды Made in Kyrgyzstan в более чем 15 стран мира. Нашу одежду, пусть еще и не в больших объемах, закупают в США, Франции, Германии, Эстонии и другие страны. Так что республика пока если еще не стала мировым центром моды, то явно уже претендует на это звание в рамках региона.

Только за четыре месяца этого года текстильное производство, изготовление одежды и обуви, кожаных изделий в стране оценили в 5 млрд 432,6 млн сомов. На него приходится почти 5% всего обрабатывающего производства в стране. Причем к январю-апрелю 2023 года объем производства вырос на 19,6%, а в апреле этого года к апрелю прошлого рост достиг без малого 40%. Больше всего на 46,6% продемонстрировал подъем, пошив женского нижнего белья.

Стремительный рост легкой промышленности в Кыргызстане и других странах Центральной Азии можно во многом объяснить переориентацией российских производителей с Китая на другие направления. Это вызвано ростом затрат на пошив и логистику, а также увеличением сроков исполнения и доставки из КНР.

Кроме того, значительную роль сыграли наличие в регионе производственных мощностей, более выгодные и простые условия для создания совместных предприятий, возможность осуществлять расчеты в рублях, что снижает затрат до 50% по сравнению с сотрудничеством с КНР.

"Как наши манасчи могут говорить месяцами, так и роли России в развитии нашего легпрома можно говорить очень долго. Это понятно, ведь 70%-80% нашей текстильной продукции уходит на российский рынок - там есть наш потребитель. Это ключевое условие для развития любого сектора. Китай так не покупает нашу продукцию, объемы, отправляемые в Европу также несравнимы с Россией. Поэтому РФ, конечно, свою главную роль здесь сыграла", - говорит политолог Бакыт Бакетаев.

Кроме того, по его словам, Россия для Кыргызстана - это еще сырье и технологии.

"Конечно, сказалось и то, что мы находимся в одном экономическом союзе. Мы можем беспрепятственно поставлять нашу продукцию на российский рынок. Поэтому швейная промышленность, она у нас практически передовая, в смысле экспорта, наравне с золотом. Что еще важно, в швейной промышленности очень высокая добавленная стоимость. И по этой формуле швейная промышленность КР поднялась за счет России", - заключил эксперт.

И действительно, только за четыре месяца этого года экспорт одежды принес республике $4 млн 913,4 тысячи. Причем по трем позициям Кыргызстан нарастил продажи, к примеру, по поставкам трикотажных рубашек в 3.3 раза, до 5 тысячи штук, нижнее женское белье - в 1,3 раза до 2,7 млн штук, детская одежда - 2,4 раза. А экспорт свитеров пусть и снизился по объему, их поставки принесли экспортерами на 70% больше, почти $2 млн. Львиная доля этого экспорта одежды ушла на российские рынки, где нашу продукцию ждут и любят.


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URL: https://www.vb.kg/437574
Теги:
Россия, швейная отрасль, Кыргызстан
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