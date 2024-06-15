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В Джалал-Абадской областной детской больнице открыли госаптеку "Эл Аман"

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Сегодня, 15 июня 2024 года, в Джалал-Абадской областной детской больнице состоялось торжественное открытие государственной аптеки "Эл Аман". Государственная аптека "Эл Аман" оснащена современным оборудованием и предоставляет широкий ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для лечения различных заболеваний у детей.

Строительство аптеки было осуществлено при спонсорской поддержке Камчыбека Ташиева, заместителя Председателя Кабинета Министров - председателя Государственного комитета национальной безопасности.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев, депутат ЖК КР Женишбек Токторбаев, а также коллектив областной детской больницы.

"Открытие госаптеки "Эл Аман" обеспечит пациентов Областной детской больницы и жителей г. Джалал-Абад качественными и доступными лекарственными средствами. Выражаем благодарность Камчыбеку Кыдыршаевичу, чья финансовая поддержка содействует развитию медицинской инфраструктуры и улучшению условий для лечения наших граждан", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев, министр здравоохранения КР.

На сегодняшний день по республике функционируют 84 аптеки, а в Джалал-Абадской области 15 аптек "Эл Аман", в аптеках имеется от 1500 до 2000 наименований лекарственных средств.


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URL: https://www.vb.kg/437741
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан
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