Что планирует Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом

В США активно обсуждают планы Дональда Трампа, которые он готовится воплотить в жизнь, если будет вновь избран президентом. Речь, в первую очередь, идет о сокращении финансирования целого ряда ведомств, в особенности разведывательных, а также о судебной системе. На этом фоне многочисленные опросы общественного мнения показывают всё более отчетливый отрыв Трампа от Байдена на предстоящем в ноябре голосовании. О грандиозных намерениях 45-го президента и шансах на их реализацию - в материале "Известий".

Готовые руководить

Первые 100 дней ожидаемого президентства Дональда Трампа станут определяющими для будущего страны. Действовать надо быстро, а задач очень много. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон. Для того, чтобы реализовать задуманное, трамписты уже сейчас готовят масштабный план реформ, к осуществлению которого они намереваются приступить сразу же после инаугурации нового президента. А им - и в этом у республиканцев нет никаких сомнений - станет Дональд Трамп. Более того, в своих планах они исходят не только из возвращения 45-го президента в Белый дом, но и из победы на довыборах в сенат (они пройдут одновременно с выборами президента 5 ноября), где пока большинство удерживают демократы.

Список приоритетных задач продолжает расти. Кроме традиционных для Республиканской партии снижения налогов и мер по сокращению государственного регулирования рыночных процессов, в нем, разумеется, присутствуют меры по разрешению основной проблемы последних лет - нелегальной миграции.

На этой базе Трамп и его сторонники намереваются вернуть целостность расшатанной за последние годы партийной структуре республиканцев. И, как пишет американская консервативная пресса, их настрой находит отклик в среде "рейганистов". Главным итогом состоявшейся 13 июня встречи Трампа с партийными боссами The Hill называет примирение экс-президента с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом. По информации издания, взаимная поддержка должна обеспечить не только победу Трампа на выборах, но и имеет определяющее значение для получения мест в сенате от таких спорных штатов, как Аризона, Мичиган, Монтана, Невада, Огайо, Пенсильвания и Висконсин. Во всех, кроме последнего, Трамп на данный момент лидирует в опросах, причем в некоторых - с двузначным отрывом.

До Трампа у республиканцев не было настолько популярных политиков, - комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

- Ни Эйзенхауэр, ни Никсон никогда не пользовались такой поддержкой. Более того, он делает всё, чтобы "трампизм" был реализован как идеология. Для этого нужно будет создать однопартийную или "полуторапартийную" систему, - отмечает эксперт.

Между тем наличие единства в Вашингтоне ничуть не отменяет планов трампистов по "осушению" тамошнего "болота". Поход против "глубинного государства" они планируют начать с судебной реформы, благо, демократы предоставили им для этого отличный повод. Вопреки ожиданиям, судебные тяжбы вокруг Трампа практически не отразились на его рейтингах. Скорее, напротив, выбранная им стратегия, в соответствии с которой он предстает жертвой политических репрессий (или, если точнее, "политическим диссидентом", как назвал себя Трамп), дала отличный повод его сторонникам говорить об отсутствии в стране справедливой судебной системы. А это для американского общества - констатация обрушения одного из ключевых тезисов национального мифа.\

После того как суд присяжных признал Трампа виновным по делу о фальсификации деловой документации, республиканцы немедленно объявили случившееся актом политического преследования и подготовили план "трехстороннего реформирования" судебной системы США.

"Все эти вещи будут происходить энергично, потому что мы должны это делать, потому что ставки слишком высоки и потому что люди теряют веру в наши институты, - сказал Джонсон на пресс-конференции. - И это, в конце концов, то, что должно касаться каждого из нас".

Основной пункт плана - усиление надзорных функций конгресса за деятельностью министерства юстиции.

Невозможное

Следующий шаг - сокращение финансирования разведывательного сообщества. Пока речь идет о ЦРУ и ФБР. Кроме того, Трамп, как сообщается, планирует расширить чисто свое влияние в Управлении директора национальной разведки и во всех 18 спецслужбах. С одной стороны, это значительно усилит потерянный несколько десятилетий назад контроль Белого дома над деятельностью ведомств, с другой - позволит проводить в их структуре свою кадровую политику. Идущий, по его собственным словам, мстить 45-й президент, очевидно, не забыл историю с "российским вмешательством", сначала поддержанную представителями спецслужб, а спустя несколько лет признанную информационной операцией по его очернению.

Отдельной строкой проходит сокращение статей расходов Государственного департамента. И здесь демократы вновь сделали своим оппонентам "голевую передачу". Всему виной скандал, разразившийся после публикации финансируемой Госдепом украинской НКО "списка врагов Украины", в котором, кроме Трампа, фигурировал целый ряд американских законодателей. Это, в свою очередь, открыло дискуссию относительно иностранного влияния на политический процесс, ко всему прочему, зачастую проводимого на деньги американских налогоплательщиков.

Еще в августе прошлого года западные СМИ заявили о существовании "Проекта-2025", который был разработан командой Трампа и предполагает увольнение 50 тыс. государственных служащих и замену их на заранее подобранных лояльных его политике лиц. Они, как писали либеральные медиа, должны помочь новому хозяину Белого дома "демонтировать федеральное правительство".

Если верить WSJ, по той же схеме, что и в ЦРУ, Трамп планирует вернуть под фактический контроль государства Федеральную резервную систему. Если это не попытка напугать Уолл-стрит, то стоит отметить, что ранее за это выступали видные экономисты из команды 45-го президента.

В мае СМИ сообщали о планах Трампа решить проблему растущего государственного долга через девальвацию доллара или, о чем он заявлял в прошлом году, даже через дефолт. "Пусть это произойдет, но это лучше, чем то, что мы делаем прямо сейчас, потому что мы тратим деньги, как пьяные моряки", - заявил Трамп, когда конгресс обсуждал очередное поднятие потолка госдолга.

Демократы пытаются сосредоточиться

Демократы тем временем окончательно сосредоточились на уже использованной в 2020 году стратегии "только не Трамп". Джо Байден чаще появляется на экранах, к его поддержке стали привлекать звезд Голливуда (вроде Роберта Де Ниро, внезапно появившегося у здания суда, где слушалось дело Трампа), Камала Харрис отправилась по городам США поправлять свой рейтинг.

Вместе с тем либеральное издание Politico пишет о растерянности в лагере демократов, вызванной в первую очередь неспособностью администрации преодолеть экономические проблемы. Конгрессмен Ричи Торрес описал ситуацию следующим образом: "Величайший политический вызов, стоящий перед президентом, начинается с "и", но это не Израиль, это инфляция".

Получится?

Между тем опросы общественного мнения говорят о том, что американское общество или, по крайней мере, существенная его часть, отнюдь не против кардинальных изменений или даже полной реконструкции государственной системы США. Таковых, по данным The New York Times, около 70%. Зародившаяся в начале 2000-х тенденция к росту антисистемных и антиэлитарных настроений продолжает расширяться.

Вместе с тем эксперты отмечают, что Трамп и перед первым сроком давал громкие обещания "ломать систему", и признают бесплодность этих попыток. Впрочем, на сей раз он, по всей видимости, сумел консолидировать под своими знаменами большую часть республиканского истеблишмента. Что же до запроса со стороны общества, то, он, как показывает социология, с тех пор стал даже сильнее. Однако и этого может не хватить.

Проекты Трампа настолько масштабны, что его оппоненты готовы на всё, чтобы не допустить его избрания, подчеркивает Владимир Васильев.

- Трампу во многих вещах не дали развернуться: конгресс, "глубинное государство", его собственная партия постоянно препятствовали реализации его планов. Затем, как помним, была комиссия Мюллера и попытка импичмента. Сегодня он действительно может перевернуть все вверх дном и рассчитаться с демократами, и, возможно, создать условия, чтобы демократы никогда больше не могли вернуться во власть. К слову, демократы и сами планируют то же самое. И поэтому они сделают всё возможное, чтобы не пустить Трампа в Белый дом - вплоть до "сценария Кеннеди". Это тоже в определенном смысле форма гражданской войны, ее "цивилизованное" издание. Поэтому впереди - "траншейная война", выраженная в саботаже, неисполнении указов и хаосе, - резюмирует собеседник "Известий".