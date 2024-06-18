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Ташиев: Богачи вернут народное богатство, нажитое незаконным путем

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Богачи вернут народное богатство. Об этом на встрече с жителями Кара-Суйского района заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Чиновник уточнил, что речь идет об имуществе, нажитом незаконным путем.

"В прошлом были смутные времена. когда покупали народное богатство, многочисленные предприятия за дешевые деньги или приватизировали коррупционным путем. Это лица завладели народным имуществом и богатели в течение 30 лет. Это народное богатство и оно принадлежит народу. Будем приводить в порядок все. Богатеть должны не несколько человек, а весь народ. Поэтому борьба с коррупцией будет продолжена", - отметил Ташиев.

Глава ГКНБ также сообщил, что в Джалал-Абадской области государству были возвращены три крупные базы, одна из которых принадлежала семье Тумановых.

"На их месте мы построим школу и дом для Государственной ипотечной компании", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/437770
Теги:
госимущество, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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