Дорога КР-КНР-РУз. Депутаты нашли правовые "пятна" в соглашении

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству рассмотрел проект закона "О ратификации соглашения между правительством Китайской Народной Республики, кабинетом министров Кыргызской Республикой и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", подписанного 6 июня 2024 года в городе Пекин" в первом чтении.

Депутаты обнаружили в нем "белые пятна". Хотя проекту ни один год.

Улугбек Ормонов заявил "Кыргыз Темир Жолу", что в трехстороннем соглашении отсутствует пункт о передаче через 31 год ж/д "Китай - Кыргызстан -Узбекистан" Кыргызстану.

"Что будет, если завтра две страны откажутся подписать инвестиционное соглашение? Мы, ничего не зная, сейчас должны согласиться на текущие условия, где у Кыргызстана только 24,5%? Должен был быть хотя бы меморандум с подписанием в трехстороннем порядке", - возмутился Ормонов.

В "КТЖ" на претензии депутата не смогли ответить ничего четкого, лишь пояснив, что нужно подождать.

Недоволен проектом соглашения и нардеп Бактыбек Сыдыков. По его словам, все работы по строительству будут вести китайские компании. А РУз и КР участвовать в них лишь частично. Понятно, что в дальнейшем это позволит им заявлять права на дорогу.

"При наличии соответствующей квалификации, возможностей, эффективного контроля себестоимости, предприятия Кыргызстана и Узбекистана смогут участвовать частично в субподрядных работах. Частично! Это же позор. Совсем уже опозорили наши компании, так ведь не пойдет", - подчеркнул Сыдыков.

Власти Кыргызстана не раз заявляли, что данная ж/д ветка вывела бы не только Кыргызстан, но и весь регион из транспортного тупика, связав около 4 млрд человек и расширив географию грузоперевозок из Азии через Турцию в Европу, Ближний Восток, Иран, а также страны Персидского залива и Северной Африки.

Чтобы не говорили депутаты, в одиночку вытянуть его, республика не сможет. По оценкам специалистов, стоимость строительства железнодорожной ветки, проходящей через территорию КР, может составить примерно 1 млрд 340 млн долларов. Общая стоимость проекта - 3-5 млрд долларов. Понятно, что при таких суммах партнеры из Поднебесной диктуют свои условия.

Примечательно, что осенью прошлого года Улугбек Ормонов заявлял СМИ, что эта железная дорога должна быть построена.

"Проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" имеет стратегическое значение для Кыргызстана. И он запаздывает. Если проект будет реализован, то из страны с закрытым транспортным сообщением мы превратимся в открытое государство с железными дорогами. Есть инвесторы, которым это интересно. Кыргызстан может запросить эти средства у международных финансовых организаций и самостоятельно построить железную дорогу. Почти такие же суммы мы берем на строительство дорог. А выплачивать кредит можно будет за счет доходов от транзита", - подчеркнул он.

Конечно, соглашение с Поднебесной вызывает сомнения и имеет определенные риски. Но, кажется, отдельные депутаты лоббируют получение инвестиций у других институтов или организаций, отсюда и недовольство. В том и ином случае, бремя ляжет на плечи граждан. Тем не менее соглашение по строительству дороги сегодня прошло первое чтение в Комитете парламента.