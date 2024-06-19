Кыргызстан будет экспортировать крупную партию абрикосов в Китай

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Мирбек Дуйшеев встретился с генеральным директором ОсОО "Tianhuan ECO International Economy & Trade Nanjing Co. Ltd" Чу Цюши и генеральным директором ОсОО "Агро Баткен" Жалалидином Шакировым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждались перспективы и возможности сотрудничества в области экспорта продукции садоводства и бахчевых культур из Кыргызстана в Китай. Стороны рассмотрели пути расширения взаимовыгодного партнерства, обсудили конкретные шаги по увеличению объемов экспорта и укреплению деловых связей между кыргызскими и китайскими предприятиями. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения качества продукции и соблюдения всех необходимых международных стандартов.

По итогам встречи был подписан контракт между ОсОО "Tianhuan ECO International Economy & Trade Nanjing Co. Ltd" и ОсОО "Агро Баткен" на поставку крупной партии абрикосов в Китай, что свидетельствует о высоком потенциале двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства.