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Кыргызстан получит $30 млн для улучшения первичной медико-санитарной помощи

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В ходе Международного диалога, посвященного вопросам устойчивого финансирования борьбы с неинфекционными заболеваниями и поддержки психического здоровья, который состоялся Вашингтоне, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, провел ряд переговоров с руководящим составом Всемирного Банка Михаилом Рутковским - региональным директором по человеческому развитию Европы и Центральной Азии и Хуаном Пабло Урибе - глобальным директором по здравоохранению, питанию и народонаселению, которые завершились принятием решений о дальнейшей реализации и продлении "Программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи" финансируемой Международной ассоциацией развития (МАР), Германским банком развития (KfW) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) в Кыргызской Республики.

В рамках реализации "Программы повышения качества первичной медико-санитарной помощи" во II квартале 2024 года поступят средства в размере 8 млн долларов и до завершения программы еще 22 млн долларов, которые будут направлены на приоритетные направления первичной медико-санитарной помощи Кыргызстана.

Также обсуждается вопрос о необходимости подписания Дополнительного грантового финансирования с общим бюджетом 11,45 млн долларов для технической помощи и приобретения товаров, критически необходимых для организаций здравоохранения оказывающих первично медико-санитарную помощь.

Справочно: "Программа повышения качества первичной медико-санитарной помощи" реализуется с 2020 года. Созданы Национальные электронные платформы для сбора и представления отчетности по индикаторам качеству медицинской помощи организаций здравоохранения и повышения квалификации по месту работы. Приобретено лабораторное оборудование для более 53 организаций здравоохранения. Закуплено симуляционное оборудование для Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации.


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URL: https://www.vb.kg/437857
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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