Погода
$ 86.58 - 87.47
€ 92.42 - 93.42

Глава МИД Азербайджана назвал братскими отношения с Кыргызстаном

304  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 июня 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева в связи с завершением его дипломатической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение существующими углубленными отношениями стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, расширением политических контактов между лидерами и сотрудничества.

Дж.Байрамов поблагодарил Осмоналиева за усилия по развитию отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном во время его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

"С удовлетворением было отмечено, что существующие братские и дружественные отношения, солидарность и взаимная поддержка между нашими двумя странами и народами являются основой двустороннего, в том числе многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном. Подчеркнуты широкие перспективы сотрудничества по многим направлениям, особенно в таких сферах, как взаимные инвестиции, транспорт и коммуникации, необходимость использования имеющегося потенциала. Заслуживает восхищения возрастающая динамика внутри региональных и международных организаций, в том числе Организации тюркских государств", - говорится в информации.

Министр Джейхун Байрамов с благодарностью отметил поддержку Кыргызстана восстановлению и мирным усилиям нашей страны.

Посол Кайрат Осмоналиев поблагодарил за поддержку, оказанную во время его работы на посту посла Кыргызстана в Азербайджане, и выразил уверенность, что стратегическое партнерство между двумя странами будет развиваться и дальше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437864
Теги:
Азербайджан, МИД, посольство, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  