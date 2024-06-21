Глава МИД Азербайджана назвал братскими отношения с Кыргызстаном

21 июня 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева в связи с завершением его дипломатической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение существующими углубленными отношениями стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, расширением политических контактов между лидерами и сотрудничества.

Дж.Байрамов поблагодарил Осмоналиева за усилия по развитию отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном во время его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

"С удовлетворением было отмечено, что существующие братские и дружественные отношения, солидарность и взаимная поддержка между нашими двумя странами и народами являются основой двустороннего, в том числе многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном. Подчеркнуты широкие перспективы сотрудничества по многим направлениям, особенно в таких сферах, как взаимные инвестиции, транспорт и коммуникации, необходимость использования имеющегося потенциала. Заслуживает восхищения возрастающая динамика внутри региональных и международных организаций, в том числе Организации тюркских государств", - говорится в информации.

Министр Джейхун Байрамов с благодарностью отметил поддержку Кыргызстана восстановлению и мирным усилиям нашей страны.

Посол Кайрат Осмоналиев поблагодарил за поддержку, оказанную во время его работы на посту посла Кыргызстана в Азербайджане, и выразил уверенность, что стратегическое партнерство между двумя странами будет развиваться и дальше.