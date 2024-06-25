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В Кемине земельный участок мерою 106,3 г принят на баланс государства

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По результатам проверки, проведенной прокуратурой Кеминского района Чуйской области, в Кызыл-Октябрьском айылном аймаке Кеминского района выявлен земельный участок площадью 106,3 га, переданный в 1991 году в пользование машиностроительному заводу имени Ленина, однако по настоящее время данный участок не был принят в муниципальную собственность, так как на него не имелось правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, а в местный бюджет не поступала арендная плата, налоговые и инвестиционные платежи. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

На основании внесенного районной прокуратурой акта об устранении указанных нарушений, вышеуказанный земельный участок общей стоимостью 968 млн 827 тыс. сомов полностью принят на баланс государства.


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URL: https://www.vb.kg/437900
Теги:
земельный участок, Кеминский район, прокуратура
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