Акылбек Жапаров провел переговоры с руководителями крупных компаний Китая

Председатель кабинета министров – руководитель администрации президента КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики) провел переговоры с руководителями ряда крупных компаний.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров провел встречу с генеральным директором China Railway Intermodal Logistics Co., Ltd Чэн Хунъинем, в ходе которой были обсуждены вопросы в области транспорта и дорожного строительства.

В частности, были рассмотрены вопросы относительно строительства нового контрольно-пропускного пункта "Бедел", который откроется на государственной границе между Кыргызстаном и Китаем. Например, международный сухой порт "Бедель" включает в себя такие объекты, как комплексный центр управления, таможенный склад и логистическая зона, зона сбора грузов, финансовая биржа и выставочный центр, пограничная свободная экономическая зона для населения.

Кроме того, Акылбек Жапаров встретился с руководителем управляющего комитета Кашгарской зоны экономического развития Гуан Юнем по проекту "Две страны - два парка". Гуан Юн является куратором этого проекта с китайской стороны. В ходе беседы были обсуждены вопросы строительства компанией "Жиабо технолоджи" машиностроительного завода на территории Кыргызстана. Компания также планирует производить бамбуковую бумагу.

В ходе встречи глава кабмина КР отметил, что это хороший инвестиционный проект для Нарынской области, который полностью поддерживает кабинет министров. Общая сумма инвестиций составляет 130 млн долларов США. Документ по реализации проекта подписан в рамках "Китай – Евразия ЭКСПО", строительные работы начнутся в августе текущего года.

После председатель кабмина обсудил вопросы развития автомобильной отрасли с представителями компании Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.

Кроме того, состоялась беседа с руководством компании Zhicun Lithium Industry Group Co., Ltd, в ходе которой были рассмотрены вопросы в горнодобывающей отрасли, в частности, рассматривалась реализация проектов по разведке, добыче и переработке лития в Кыргызстане. Отметим, что данная компания специализируется на производстве литиевых батарей и карбоната лития.