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В южноамериканской Боливии произошла попытка государственного переворота

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Накануне военные подразделения Боливии попытались взять штурмом правительственный дворец в Ла-Пасе. Президент государства Луис Арсе заявил о попытке государственного переворота, сообщает СМИ.

По информации агентства Reuters, военными ополченцами руководил генерал Хуан Хосе Суниги, ранее отстраненный от командования вооруженными силами страны. Но Суниги не отказался от своих полномочий и намеревался разогнать кабинет министров страны. В среду днем генерал вывел лояльные части в столицу, военные окружили дворец правительства и попытались выломать двери.

Накануне нападения на президентский дворец Сунига обратился к журналистам на площади и сослался на растущее недовольство в стране, не имеющей выхода к морю, которая борется с экономическим спадом из-за истощения резервов центрального банка и давления на боливианскую валюту из-за того, что экспорт газа иссяк.

Несколько часов спустя представитель Reuters видел, как солдаты ушли с площади, которую под свой контроль взяла полиция. Боливийские власти арестовали Сунигу и увезли его неизвестном направлении. Прокуратура Боливии заявила, что начнет уголовное расследование против него и других лиц, причастных к попытке государственного переворота.

Президент Арсе призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию. В Соединенных Штатах Америки заявили о том, что следят за развитием событий в Боливии.


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URL: https://www.vb.kg/437961
Теги:
переворот, Боливия
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