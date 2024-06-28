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"Соглашения, подписанные по Камбаратинской ГЭС-1 – уникальные" - министр РК

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- Виктория Гунгер
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Соглашения, подписанные по Камбаратинской ГЭС-1 – уникальные. Так как в их реализации участвует Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Все три страны договорились, что вместе будут решать вопросы не только воды, но и энергетики. Об этом изданию VB.KG сообщил министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов.

"Глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров также подчеркивал перспективы подобного совместного сотрудничества. Это важно, что сейчас - в условиях наступающего водного дефицита - все республики ЦА тесно контактируют для решения водно-энергетических проблем", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК.


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URL: https://www.vb.kg/438001
Теги:
вода, ГЭС, Казахстан, энергетика, Кыргызстан, Камбар-Ата
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