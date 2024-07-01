МИД КР прокомментировал причины увольнения посла КР в Пакистане

МИД КР распространил пояснение причин увольнения посла Кыргызстана в Пакистане Уланбека Тотуяева, назвав это работой по самоочищению нерадивых недобросовестных сотрудников, которые подрывают доверие к ней наших сограждан.

Предыстория выхода такого жесткого Указа главы государства такова: Коллектив нашего Посольства в Пакистане обратился к руководству МИД КР принять срочные меры по отношению посла У.Тотуяева, который, мягко говоря, устроил себе "ханство" и вседозволенность в вверенном ему загранучреждении. В частности, грубо нарушал права сотрудников, давая им несвойственные занимаемым должностям поручения, неэтично общался с подчиненными, не решал их бытовые проблемы, устроил им ужасные жилищные условия, загнав их в тесные квартирки общежитского типа. При этом он сам, с семьей "по-царски" проживал в отдельной резиденции, со всеми условиями, в том числе охраной.

Кроме того, за посольством закреплены четыре автомашины, на двух из них бессовестно ездил сам, с супругой, в то время как остальные сотрудники поочередно были вынуждены обходится тем, что осталось. Коллегия МИД КР рассмотрела данный вопрос и рекомендовала внести представление Президенту КР об освобождении У.Тотуяева от занимаемой должности. Ко всему сказанному следует добавить, что У.Тотуяев столько наговорил, давая интервью, что его действиями могут заинтересоваться соответствующие компетентные органы, потому что он ведь давал подписку о неразглашении закрытой информации.

В заключение, МИД КР отмечает, что последовательно продолжит работу по самоочищению дипломатической службы от нерадивых и недобросовестных сотрудников, которые подрывают к ней доверие наших граждан.